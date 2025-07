Correios atendem 1,3 milhões de aposentados sobre débitos indevidos

As agências dos Correios habilitadas para atendimento estão disponíveis na seguinte lista . Os aposentados e pensionistas podem obter as seguintes informações:

Disponível desde 30 de maio em mais de 5 mil agências da estatal em todo o país, o atendimento presencial foi pensado para os segurados com dificuldade em operar canais digitais, como o aplicativo Meu INSS ou em ligar para a Central 135.

Em um mês, os Correios atenderam 1,3 milhão de aposentados e pensionistas sobre descontos indevidos nos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

