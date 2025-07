Câmara de São Luís Gonzaga já gastou mais de R$ 393 mil em diárias em 2025

A Câmara de Vereadores de São Luís Gonzaga, na região das Missões, já gastou mais de R$ 393 mil em diárias apenas nos primeiros meses de 2025 — sendo que ao longo de todo o ano de 2024 foi gasto R$ 440 mil.

Segundo reportagem exibida pela RBS TV no Jornal do Almoço, da Rede Globo, só entre janeiro e maio deste ano foram registrados R$ 393 mil em despesas com viagens, contemplando vereadores, assessores e servidores da Casa Legislativa.

A presidência da Câmara justifica que os valores estão dentro do orçamento anual, representando cerca de 5% da dotação da instituição. “É uma cultura que tem aqui em São Luís Gonzaga da Câmara viajar bastante”, afirmou o presidente.

No entanto, os gastos se destacam negativamente quando comparados aos de municípios com população semelhante ou até superior, como Itaqui, Palmeira das Missões, Santo Ângelo e Rio Grande, onde as despesas com diárias são consideravelmente menores.

Entre os parlamentares, o presidente da Casa é o que mais recebeu: mais de R$ 40 mil em diárias entre janeiro e maio. Ele esteve em viagem durante 64 dos 101 dias úteis no período, com justificativas relacionadas à participação em cursos e visitas a órgãos públicos em Porto Alegre e Brasília.

Por outro lado, o vereador Cláudio Pereira (PDT) foi o único que não utilizou diárias. Em entrevista, ele defendeu o uso responsável dos recursos públicos. “Precisa ter um controle maior e a consciência de cada vereador, para que não haja esse valor alto que compromete o nome da Câmara”, afirmou.

A divulgação dos números gerou repercussão entre os moradores da cidade, que cobram mais transparência e responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

A reportagem completa da RBS TV pode ser conferida no site do G1:

globoplay.globo.com/v/13721401/

Com informações da RBS TV