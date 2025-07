Ruas do Rio serão fechadas ao tráfego devido à reunião do Brics

O trânsito na cidade do Rio de Janeiro sofrerá várias modificações, principalmente no Centro e na zona sul, devido à reunião de Cúpula do Brics que acontece neste domingo (6) e na segunda-feira (7), no Rio de Janeiro.

Em Copacabana, para a passagem das delegações estrangeiras que vão se hospedar na maioria em hotéis da zona sul, neste sábado (5) até as 22h, haverá bloqueios na esquina da Avenida Rainha Elizabeth com a Avenida Atlântica e na esquina da Rua Francisco Otaviano com a Avenida Nossa Senhora de Copacabana.

A circulação de ônibus e carros de passeio será restrita, com bloqueios ao longo da Avenida Atlântica. A via estará interditada nos dois sentidos até às 23h59 de segunda-feira (7), feriado municipal.

As áreas de lazer na Avenida Atlântica estarão suspensas. O estacionamento na orla de Copacabana estará proibido entre 22h desta sexta-feira (4) e 22h de segunda-feira (7).

O acesso de veículos de moradores do bairro será condicionado à apresentação do comprovante de residência.

As áreas de bloqueio total no Aterro do Flamengo começam, a partir de 12h de sábado até as 23h59 de segunda-feira. A circulação de pedestres nas áreas de segurança estará fechada, e o acesso à faixa de areia da praia se dará apenas por passagens subterrâneas.

As passarelas de pedestres estarão fechadas a partir das 2h da madrugada de sábado, com acesso controlado. O acesso de pedestres à praia do Flamengo (orla) será fechado de sábado até segunda-feira.

Ipanema, Leblon e São Conrado:

Com a suspensão das áreas de lazer no sábado e na segunda-feira, a Avenida Vieira Souto, a Avenida Delfim Moreira e a Avenida Prefeito Mendes de Morais ficarão abertas ao tráfego, mas o estacionamento será proibido das 22h de sexta às 22h de segunda-feira. Carga e descarga de caminhões e utilitários na orla também serão proibidas.

Praça Mauá

Neste sábado (5) , das 12h às 22h, várias ruas serão fechadas temporariamente para o Fórum Empresarial do Brics. Rua Silvino Montenegro (entre Avenida Venezuela e Avenida Rodrigues Alves), Avenida Rodrigues Alves (entre Rua Silvino Montenegro e Rua Souza e Silva), e Rua Dias Gomes (entre Avenida Barão de Tefé e Rua Souza e Silva).

Faixas BRS e seletiva da Avenida Brasil

Suspensas no feriado de segunda-feira. Na sexta-feira, ponto facultativo, ambos os corredores operam normalmente, em esquema de dia útil.

Durante as interdições, as linhas de ônibus que trafegam pelo Aterro do Flamengo serão desviadas para a Praia do Flamengo. As linhas que passam pela Avenida Atlântica serão desviadas para a Rua Barata Ribeiro (sentido Ipanema) ou a Avenida Nossa Senhora de Copacabana (sentido Botafogo).

As feiras livres terão suas atividades suspensas na Feira Noturna de Copacabana, Avenida Atlântica até segunda-feira. A Feirarte da Praça do Lido não funcionará no sábado e no domingo. Já a Feira Móvel da Praça Cardeal Arcoverde, estará fechada neste sábado. Já a Feira da Avenida Rainha Elizabeth e Feira da Praça Serzedelo Correia, em Copacabana não vão funcionar no domingo.