Criança de 11 anos cai no Cânion Fortaleza e é localizada por drone

Uma criança de 11 anos caiu do mirante do Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, na Serra Gaúcha, por volta das 13h desta quinta-feira (10). A menina, natural de Curitiba (PR) e em visita à região com os pais, foi localizada horas depois com o auxílio de um drone equipado com câmera térmica. O resgate está sendo realizado por rapel pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar.

Segundo informações repassadas à Rádio Gaúcha pelo secretário de Turismo de Cambará do Sul, Andrews Mohr, a família estava no mirante — ponto mais alto do cânion — quando se dirigia a um banco para fazer um lanche. Nesse momento, a criança teria saído correndo e, mesmo com a tentativa do pai de alcançá-la, acabou caindo em um penhasco, numa área sem cercas de proteção.

De acordo com os bombeiros, a menina apresenta transtorno do espectro autista (TEA). A identidade da criança não foi divulgada. Ela foi localizada em uma área central do cânion, sem vegetação, e de difícil acesso. O local foi isolado para os trabalhos de resgate, que envolvem o uso de rapel e helicóptero — com o apoio de um heliponto montado na central administrativa do parque.

O Cânion Fortaleza está localizado no Parque Nacional da Serra Geral, a cerca de 23 km do centro de Cambará do Sul, e é uma das principais atrações turísticas da região. A administração do parque, sob concessão da empresa Urbia, informou que está concentrando os esforços no apoio às autoridades e prestando suporte à família. A empresa também destacou que o acidente ocorreu fora de trilhas sinalizadas e em área não recomendada para travessias.

Além dos bombeiros locais, equipes de Canela e um helicóptero de Criciúma (SC) foram mobilizados para auxiliar nas buscas.

Outros acidentes recentes na Serra Gaúcha

Nos últimos dias, dois outros acidentes foram registrados em pontos turísticos da Serra. No sábado (6), um acidente no Mátria Parque de Flores, em São Francisco de Paula, resultou na morte de dois visitantes — um homem e uma mulher, ambos de 61 anos e moradores de Porto Alegre.

Já na quarta-feira (9), um adolescente de 13 anos, natural de Montevidéu, caiu de um brinquedo no Alpen Park, em Canela. Ele foi encaminhado ao hospital local, onde passou por cirurgia.

