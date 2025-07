Incêndio destrói casa na Reserva Indígena do Guarita

As causas do incêndio não foram informadas até o momento.

Um incêndio destruiu completamente uma residência no Setor Bananeira, localizado na Reserva Indígena do Guarita, na madrugada de domingo, 13. O Corpo de Bombeiros foi acionado pela Brigada Militar por volta das 2h44 para atender à ocorrência.

