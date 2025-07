São Paulo e Baixada Santista registram 600 ataques a ônibus

No dia 3 de julho, a Polícia Militar anunciou a implantação de uma operação especial para intensificar a segurança em corredores, garagens e terminais de ônibus em todo o estado. Serão utilizados 7,8 mil policiais e 3,6 mil viaturas em pontos estratégicos.

A orientação é a de que qualquer ônibus danificado seja encaminhado para manutenção, substituindo-o por outro para continuar a próxima viagem. Em caso de descumprimento dessa determinação, a empresa será penalizada. O trabalho policial segue sob responsabilidade do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), da Polícia Civil, que realiza diligências e analisa dados para identificar e prender pessoas envolvidas. Também atua no caso o Departamento de Crimes Cibernéticos (DCCiber). É para verificar se há envolvimento de criminosos em plataformas digitais.

Por meio de nota, a SPTrans disse repudiar os acontecimentos e reforça que as concessionárias comuniquem imediatamente os casos à Central de Operações.

Sete suspeitos foram detidos até o momento. A investigação da polícia segue três linhas principais: ligação dos casos com o PCC [Primeiro Comando da Capital]; desafios de internet; e funcionários ou empresas que trabalham com transporte urbano coletivo, essa sendo a mais provável.

A cidade de São Paulo registra altos números de vandalismo no sistema de transporte público. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e a SPTrans, desde 12 junho, 421 veículos foram depredados na capital, sendo que 47 sofreram ataques no último domingo (13), o segundo maior pico de casos em um dia.

