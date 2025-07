Polícia prende oitavo suspeito de ataques a ônibus em São Paulo

No dia 3 de julho, a Polícia Militar anunciou a implantação de uma operação especial para intensificar a segurança em corredores, garagens e terminais de ônibus em todo o estado, com a utilização de 7,8 mil policiais e 3,6 mil viaturas em pontos estratégicos.

A investigação da polícia segue três linhas principais: ligação dos casos com o PCC [Primeiro Comando da Capital]; desafios de internet; e funcionários ou empresas que trabalham com transporte urbano coletivo, essa sendo considerada a mais provável.

No ataque desta segunda-feira (14), a polícia disse que ninguém se feriu. O homem foi levado à delegacia, onde arbitrou a fiança. O caso constou como dano no 72° Distrito Policial da Vila Penteado.

Apesar das prisões, a polícia ainda está investigando quais são as motivações dos ataques aos coletivos, que já somam 421 ocorrências. Só no último domingo (13) foram 47 ataques, o segundo maior pico de casos num único dia.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.