Amuceleiro divulga funcionamento dos municípios no feriado de 25 de julho

A Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro) realizou um levantamento sobre o funcionamento das repartições públicas no dia 25 de julho, data em que se celebra o Dia do Colono e Motorista. Segundo o levantamento, dos 21 municípios que integram a região, 13 terão feriado municipal, dois adotarão ponto facultativo e seis manterão expediente normal.

O dia 25 de julho será feriado nas seguintes cidades:

Bom Progresso, Braga, Campo Novo, Chiapetta, Derrubadas, Esperança do Sul, Humaitá, Redentora, São Martinho, Sede Nova, Tenente Portela, Tiradentes do Sul e Três Passos.

Haverá ponto facultativo em Barra do Guarita e Miraguaí, sendo que, neste último, a medida se aplica apenas aos órgãos públicos municipais. O comércio, os bancos e os demais serviços funcionarão normalmente em Miraguaí.

Nos municípios de Coronel Bicaco, Crissiumal, Inhacorá, Santo Augusto, São Valério do Sul e Vista Gaúcha, o dia 25 terá expediente normal.

O Dia do Colono e Motorista é uma data tradicional no calendário gaúcho, com homenagens a dois importantes segmentos da economia e da história do Estado. A definição sobre feriado, ponto facultativo ou expediente normal fica a critério de cada administração municipal.

Fonte: Rádio Planeta FM 102.7