Projeto “Sua Ajuda Traz Esperança” arrecada mais de 230 kg de ração para ONG A Passos

Entre os dias 22 e 26 de julho, o Interact Club de Três Passos, com o apoio da Polícia Civil, promoveu o projeto “Sua Ajuda Traz Esperança”, com o objetivo de arrecadar ração para cães acolhidos pela ONG A Passos.

A mobilização contou com o apoio da comunidade trespassense, que respondeu de forma solidária à campanha. Ao todo, foram arrecadados aproximadamente 234 quilos de ração, entregues à ONG na tarde de sábado, 27.

A iniciativa reforça o compromisso do Interact Club com causas sociais e com o bem-estar animal, promovendo valores como empatia, responsabilidade e cooperação entre os jovens envolvidos e a sociedade.