Tarifaço dos Estados Unidos é boicote contra o Brasil, diz ministro

“Eles estão preparando do lado de lá o que vai ser essa redação . Há diversas versões. Uma delas, por exemplo, a mais comentada, é que ele só faria em relação a produtos que os americanos têm também. “

França lembrou que, até o momento, não há decreto ou projeto de lei que oficialize o que foi dito pelo mandatário norte-americano. “É uma coisa da cabeça do Trump. Ele digitou lá na rede social dele e disse que vai fazer”.

“Isso não é bem tarifa. Isso é um boicote, né? É como tem com Cuba. Praticamente proíbe a venda. Com 50%, você proíbe a venda. Inviabiliza”, disse nesta quarta-feira (30), ao participar de entrevista a emissoras de rádio durante o programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC).

O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, classificou como boicote as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

