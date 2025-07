Preços de ingredientes para sopas diminuem no inverno

O Índice de Preços dos Supermercados (IPS), elaborado pela Associação Paulista de Supermercados (APAS) em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), registrou deflação de 6,03% no preço dos produtos in natura em junho. Na categoria dos legumes, a queda foi 5,99%, enquanto os tubérculos apresentaram redução ainda maior, de 6,82%.

Os destaques na subcategoria dos legumes ficaram para a cenoura (-17,62%), beterraba (-17,11%), chuchu (-12,69%) e mandioca (-5,96%) . Na subcategoria dos tubérculos, os principais recuos apresentados em junho ficaram para a batata (-11,07%), cebola (-5,09%) e alho (-1,59%).

“A queda nos preços está ligada à melhoria nas condições de oferta, especialmente na produção agrícola. Em 2025, as chuvas bem distribuídas nos primeiros meses do ano favoreceram o desempenho de diversas culturas, resultando em maior oferta e alívio nos preços”, disse o economista-chefe da APAS, Felipe Queiroz.

As proteínas também tiveram quedas dos preços, como carnes bovinas e frango. Entre os cortes bovinos, destacaram as reduções no acém (-3,58%), coxão mole (-1,83%) e costela (-1,12%). O frango apresentou queda de 1,97% e o arroz com deflação de 2,40%.

