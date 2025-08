Ação conjunta salva quatro jovens perdidos na Terra Indígena do Guarita

Uma operação de busca e salvamento mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar, Bombeiros Voluntários, Brigada Militar e lideranças indígenas na noite de quinta-feira, 31, na localidade de Linha Mó – Setor Bananeiras, na Terra Indígena do Guarita, em Redentora.

Por volta das 20h45, o Corpo de Bombeiros de Três Passos recebeu um chamado de um homem de 28 anos, informando que quatro jovens, com idades entre 18 e 19 anos, haviam saído por volta das 16h para fazer uma trilha na região e não retornaram para casa. Ainda segundo o relato, por volta das 18h, os jovens enviaram um áudio via WhatsApp avisando que estavam perdidos no meio da mata.

Diante da situação, a guarnição do Corpo de Bombeiros acionou apoio da Brigada Militar de Tenente Portela. No quartel da BM, os bombeiros encontraram uma equipe da Brigada e três bombeiros voluntários, que também se integraram à operação.

As equipes seguiram até Linha Mó, onde foram recebidas por lideranças indígenas, que auxiliaram na identificação de trilhas e caminhos da mata fechada. As buscas foram divididas em duas frentes, e as viaturas circularam por estradas estreitas para se aproximar da região de mata, percorrendo um raio de aproximadamente 20 quilômetros.

Por volta das 23h50, uma das equipes, composta por integrantes da Brigada Militar e guiada por um líder indígena, conseguiu contato verbal com os jovens, que estavam em uma área de mata densa e de difícil acesso. Em razão do horário e da ausência de luz, a saída imediata não era viável.

As equipes foram então remobilizadas e, com o uso de facões, os bombeiros abriram caminho pela vegetação até alcançar os jovens, que estavam a cerca de 500 metros dentro da mata. Todos foram resgatados com segurança e estavam em boas condições de saúde, apresentando apenas arranhões leves, sem necessidade de atendimento hospitalar.

Após o resgate, os jovens foram conduzidos até seus familiares, que os aguardavam na casa de um deles, na comunidade de Linha Mó.

Com informações do MB Notícias