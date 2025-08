Representantes da TI Guarita integram IV Marcha das Mulheres Indígenas

Representantes da Terra Indígena do Guarita estão em Brasília participando da IV Marcha das Mulheres Indígenas, maior evento nacional voltado ao protagonismo feminino indígena. Com o tema “Nosso Corpo, Nosso Território: Somos as Guardiãs do Planeta pela Cura da Terra”, a marcha acontece entre os dias 2 e 8 de agosto de 2025, nas dependências da Fundação Nacional de Artes (Funarte), reunindo delegações de diversas regiões do país.

A participação das mulheres guaritenses reforça o compromisso com a defesa dos direitos dos povos originários, a preservação do território tradicional e a valorização da cultura ancestral. A programação teve início no sábado (2) com a chegada das participantes e o credenciamento. No domingo (3), foi realizada a cerimônia de abertura, com rituais tradicionais e manifestações de lideranças de diferentes etnias.

Ao longo da semana, a agenda inclui mesas de debate, oficinas temáticas, assembleias e a Conferência Nacional das Mulheres Indígenas, que discute pautas como direitos territoriais, saúde, educação, combate à violência e fortalecimento das lideranças femininas.

O ponto alto do evento está previsto para quinta-feira (7), com a realização da grande marcha ao Congresso Nacional e a entrega da Carta das Mulheres Indígenas às autoridades. Na sequência, haverá um ato político-cultural com apresentações artísticas, desfile de moda ancestral e cerimônia de encerramento com show.

A presença das mulheres da Terra Indígena Guarita na marcha representa um importante gesto de resistência e protagonismo, reafirmando que o corpo da mulher indígena é território sagrado e que sua proteção está diretamente ligada à defesa da vida e do planeta.

Com informações da Rádio Líder