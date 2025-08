ERS-330 tem trechos bloqueados por mobilização indígena

Indígenas da Terra Indígena Guarita seguem mobilizados para cobrar melhorias na assistência à saúde. Nesta terça-feira, 5, manifestantes realizaram um novo protesto na ERS-330, nas proximidades do bairro Irapuá, próximo ao posto do Chico.

A manifestação dá sequência ao ato realizado na segunda-feira, 4, na localidade de Gamelinhas, também às margens da ERS-330. As lideranças indígenas afirmam que os protestos são motivados pela insatisfação com a atual gestão do Distrito Sanitário Especial Indígena Interior Sul (DSEI ISUL) e cobram maior comprometimento do governo federal com a saúde indígena.

As mobilizações ocorrem de forma pacífica e seguem por tempo indeterminado, até que haja um posicionamento oficial das autoridades competentes.

A Brigada Militar acompanha a mobilização e realiza o controle do trânsito no local.

Com informações da Rádio Líder