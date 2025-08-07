WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
Sicredi
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
APPATA
Raffaelli
Mercado do povo
Fitness
Unimed
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Niederle
Mercado Balestrin
Império
Meganet
F&J Santos
Seco
Folha Popular
Sala
Tarzan
Sicoob
Ponto Grill
Geral

Marcha das Mulheres Indígenas defende luta contra a violência

Iniciativa reúne em Brasília mais de sete mil pessoas

07/08/2025 23h11
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Antonio Cruz/Agência Brasil
© Antonio Cruz/Agência Brasil

Entre cantos de luta de diferentes etnias e manifestações de protestos, a 4ª Marcha das Mulheres Indígenas percorreu o Eixo Monumental e a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, na tarde desta quinta-feira (7). Segundo a organização, o evento contou com mais de sete mil pessoas. O tema foi "Nosso corpo, nosso território: somos as guardiãs do planeta".

Entre as reivindicações, manifestos defenderam principalmente a demarcação de terra, contra violências de gênero nos territórios e também em relação ao projeto que flexibiliza licenças ambientais (PL 2159, criticado como “PL da Devastação”). Críticas à lei do marco temporal também estavam nas palavras, em diferentes idiomas, e nas faixas e cartazes em português que levavam na caminhada.

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, fez eco às principais pautas de reivindicações das mulheres presentes. “Seguimos juntas pelo bem viver indígena”, afirmou. Ela estava acompanhada da atriz Alessandra Negrini. Elas seguravam uma faixa com o texto pedindo proteção ao corpo e ao território indígena.

“Protagonistas”

Participaram do evento indígenas residentes em todos os biomas brasileiros.

“É o momento de mostrar que nós somos as próprias protagonistas da nossa história. A luta nossa é pela vida e pelo não desmatamento das florestas”, disse a ativista e artista indígena Weena Tikuna, de 36 anos, do território Umariaçu, em Tabatinga, no Amazonas.

Weena e outras mulheres argumentavam que é necessário reduzir imediatamente a devastação que tem as mudanças climáticas como consequência imediata.

Também na manifestação, a indígena Aline Ikpeng, que vive no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, levava no colo sua bebê de menos de um ano. Ela disse que viajou para Brasília para lutar pelas futuras gerações. “Nós estamos sendo massacrados, a mata e os animais [estão] desaparecendo”, lamentou.

Homologação

Durante a semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto de homologação de mais três Terras Indígenas.

Foram reconhecidas as Terras Indígenas Pitaguary, Lagoa Encantada e Tremembé de Queimadas, todas no estado do Ceará. Agora, são 16 territórios indígenas homologados nos últimos dois anos.

Segundo o governo, os territórios reconhecidos foram definidos com base no estágio avançado dos processos administrativos e o tempo de espera pelo reconhecimento de seus direitos territoriais.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio acumulado vai para R$ 9 milhões
© Marcelo Camargo/Agência Brasil PF faz operação para combater tráfico internacional de drogas
Foto: Divulgação Intervenção na ERS-330 facilita embarque e desembarque escolar
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
14°
Tempo nublado Máxima: 17° - Mínima: 12°
14°

Sensação

2.61 km/h

Vento

97%

Umidade

Fitness
Unimed
Rádio Municipal
APPATA
Lazzaretti
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado do povo
Seco
Sicoob
Mecânica Jaime
Sala
Tarzan
Sicredi
Raffaelli
Império
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Meganet
Ipiranga
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Rádio Municipal
Raffaelli
Império
Tarzan
Lazzaretti
Sala
Fitness
Unimed
Sicredi
APPATA
Ponto Grill
F&J Santos
Mercado do povo
Sicoob
Seu Manoel
Meganet
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Ipiranga
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela dá largada ao 14º Acampamento Farroupilha com homenagem a Darcy Fagundes e ao Rodeio Coringa
Miraguaí - RS
Intervenção na ERS-330 facilita embarque e desembarque escolar
Império
Sicoob
Meganet
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Seu Manoel
Raffaelli
Lazzaretti
Seco
Rádio Municipal
Ponto Grill
Ipiranga
Sicredi
Unimed
Mercado Balestrin
Fitness
APPATA
Sala
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Tarzan
F&J Santos
Últimas notícias
Há 1 hora Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio acumulado vai para R$ 9 milhões
Há 1 hora Marcha das Mulheres Indígenas defende luta contra a violência
Há 1 hora PGR recorre para limitar alcance de ampliação do foro privilegiado
Há 1 hora Plano de contingência ao tarifaço deve sair até terça, diz Alckmin
Há 1 hora Motta diz que a pauta de votações do Plenário da Câmara continuará sendo definida pelos líderes
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sicoob
Sala
Meganet
F&J Santos
Tarzan
Unimed
Império
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
APPATA
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Seco
Ponto Grill
Agro Niederle
Lazzaretti
Ipiranga
Fitness
Mais lidas
1
Há 3 dias CER Miraguai conquista título geral na 3ª edição da Copa de Categorias de Base Esportes
2
Há 4 dias Ato em São Paulo pede anistia a Bolsonaro e exalta Trump
3
Há 3 dias Moraes diz que Bolsonaro ignora e desrespeita o Supremo
4
Há 3 dias Girão cobra anistia e impeachement de Moraes após atos populares
5
Há 6 dias Saúde anuncia R$ 200 milhões para acelerar fila de cirurgias no Rio
Império
Seco
Raffaelli
Seu Manoel
Mercado Balestrin
APPATA
Ponto Grill
Ipiranga
F&J Santos
Lazzaretti
Unimed
Fitness
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Meganet
Sicoob
Tarzan
Sicredi
Sala
Ipiranga
Rádio Municipal
Raffaelli
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Meganet
Seu Manoel
Unimed
Seco
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
F&J Santos
Ponto Grill
Ipiranga
Sicredi
Império
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicoob
Agro Niederle
Mercado do povo
Tarzan
APPATA
Sala
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados