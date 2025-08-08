WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Sala
Tarzan
Ipiranga
Império
Mercado do povo
Sicredi
Ponto Grill
Unimed
Seu Manoel
Folha Popular
Meganet
Niederle
Mecânica Jaime
Fitness
Seco
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Lazzaretti
APPATA
Rádio Municipal
Sicoob
F&J Santos
Economia

Petrobras aprova pagamento de dividendos a acionistas

Eles vão receber R$ 8,6 bilhões

08/08/2025 10h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio a acionistas, no valor de R$ 8,66 bilhões, equivalente a R$ 0,67192409 por ação ordinária e preferencial em circulação, como antecipação da remuneração relativa ao exercício de 2025, declarada com base no balanço de 30 de junho último.

O pagamento será realizado em duas parcelas: a primeira no dia 21 de novembro e, a segunda, no dia 22 de novembro deste ano.

O pagamento está alinhado à política de remuneração aos acionistas vigente. Ela prevê que, em caso de endividamento bruto igual ou inferior ao nível máximo de endividamento definido no Plano de Negócios em vigor (atualmente US$ 75 bilhões), e observadas as demais condições da política, a Petrobras deverá distribuir aos seus acionistas 45% do fluxo de caixa livre. Esta distribuição não compromete a sustentabilidade financeira da companhia.

Pagamento

Os proventos serão pagos em duas parcelas em novembro e dezembro de 2025 da seguinte forma:

Valor a ser pago: R$ 0,67192409 por ação ordinária e preferencial em circulação, sendo que a primeira parcela - no valor de R$ 0,33596205 por ação ordinária e preferencial em circulação - será paga em 21 de novembro de 2025, integralmente sob a forma de juros sobre capital próprio.

A segunda parcela, no valor de R$ 0,33596204 por ação ordinária e preferencial em circulação, será paga em 22 de dezembro de 2025, sendo R$ 0,20092175 sob a forma de dividendos e R$ 0,13504029 sob a forma de juros sobre capital próprio.

Data base da posição acionária

Data base: dia 21 de agosto de 2025 para os detentores de ações de emissão da Petrobras negociadas na Bolsa de Valores e record date em 25 de agosto de 2025 para os detentores de ADRs negociados na New York Stock Exchange (NYSE). As ações da Petrobras passarão a ser negociadas ex[1]direitos na Bolsa de Valores a partir de 22 de agosto de 2025.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Cadu Pinotti/Agência Brasil Plano de contingência ao tarifaço deve sair até terça, diz Alckmin
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Alckmin se reúne fora da agenda com representante da embaixada dos EUA
© Fernando Frazão/Agência Brasil Eletrobras registra lucro líquido de R$ 1,469 bilhão no 2º trimestre
Tenente Portela, RS
Atualizado às 08h07
10°
Tempo nublado Máxima: 13° - Mínima:
10°

Sensação

2.09 km/h

Vento

96%

Umidade

Mercado do povo
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Lazzaretti
APPATA
Agro Niederle
Império
Hospital Santo Antonio
Seco
Unimed
Seu Manoel
Fitness
Mercado Balestrin
Sicredi
Raffaelli
Ipiranga
Sala
F&J Santos
Tarzan
Sicoob
Meganet
Sicoob
Sicoob
APPATA
Ipiranga
Mercado do povo
Agro Niederle
Meganet
F&J Santos
Sicredi
Rádio Municipal
Tarzan
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Império
Fitness
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Raffaelli
Sala
Hospital Santo Antonio
Unimed
Ponto Grill
Municípios
Derrubadas - RS
Profissionais da educação de Derrubadas participam de seminário sobre Educação Fiscal
Derrubadas - RS
Conselho Municipal aprova Plano Educacional Individualizado em Derrubadas
Sala
Seco
Ponto Grill
Unimed
APPATA
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Seu Manoel
Tarzan
Raffaelli
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicredi
Agro Niederle
Fitness
Império
Sicoob
Meganet
F&J Santos
Lazzaretti
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 3 minutos Profissionais da educação de Derrubadas participam de seminário sobre Educação Fiscal
Há 2 minutos Boletim de Saúde Indígena traça perfil e destaca iniciativas de cuidado disponibilizadas para essa população no RS
Há 2 minutos Petrobras aprova pagamento de dividendos a acionistas
Há 6 minutos Conselho Municipal aprova Plano Educacional Individualizado em Derrubadas
Há 13 minutos Indícios de Queda
APPATA
Império
Unimed
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Agro Niederle
Ponto Grill
Rádio Municipal
Lazzaretti
Tarzan
Raffaelli
Sicoob
Ipiranga
Sala
Seco
Meganet
Sicredi
Mercado Balestrin
Fitness
Mais lidas
1
Há 3 dias CER Miraguai conquista título geral na 3ª edição da Copa de Categorias de Base Esportes
2
Há 5 dias Ato em São Paulo pede anistia a Bolsonaro e exalta Trump
3
Há 4 dias Moraes diz que Bolsonaro ignora e desrespeita o Supremo
4
Há 4 dias Girão cobra anistia e impeachement de Moraes após atos populares
5
Há 7 dias Saúde anuncia R$ 200 milhões para acelerar fila de cirurgias no Rio
Sicredi
Agro Niederle
Ponto Grill
Ipiranga
Rádio Municipal
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sicoob
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Meganet
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sala
APPATA
Tarzan
Ipiranga
Fitness
Unimed
Império
Lazzaretti
Seco
Lazzaretti
Império
Mecânica Jaime
Seco
Sala
Tarzan
APPATA
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mercado Balestrin
Meganet
Ponto Grill
Sicoob
Mercado do povo
Fitness
Ipiranga
Seu Manoel
Raffaelli
Agro Niederle
Rádio Municipal
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados