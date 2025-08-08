WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
Mecânica Jaime
Seco
Ipiranga
Fitness
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sala
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicoob
Unimed
Ponto Grill
Sicredi
Meganet
Mercado do povo
APPATA
Folha Popular
Seu Manoel
Rádio Municipal
Niederle
Raffaelli
Economia

Saques da poupança superam depósitos em R$ 6,25 bilhões em julho

No acumulado do ano, retiradas ultrapassam depósitos em R$ 55,9 bi

08/08/2025 11h10
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil

Os saques em cadernetas de poupança superaram os depósitos em R$ 6,25 bilhões no mês de julho deste ano. O resultado decorre de um total de R$ 363,57 bilhões em depósitos; e de R$ 369,82 bilhões em saques no mês.

É o que mostra o Relatório de Poupança, divulgado nesta sexta-feira (8) pelo Banco Central, em Brasília.

De acordo com o documento, os rendimentos creditados em julho nas contas de poupança ficaram em R$ 6,47 bilhões. Com isso, o saldo se manteve pouco acima de R$ 1 trilhão.

Mais números

Em junho, os depósitos feitos em poupança estavam maiores do que os saques em R$ 2,12 bilhões. Em julho do ano passado, a situação era inversa, com os saques superando os depósitos em R$ 908,6 milhões.

No acumulado de 2025, os saques superaram os depósitos em R$ 55,9 bilhões.

Entre os motivos que levam a um cenário em que os saques na poupança são maiores do que os depósitos figura a alta da taxa básica de juros (Selic), que está atualmente em 15% ao ano.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fernando Frazão/Agência Brasil Petrobras aprova pagamento de dividendos a acionistas
© Cadu Pinotti/Agência Brasil Plano de contingência ao tarifaço deve sair até terça, diz Alckmin
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Alckmin se reúne fora da agenda com representante da embaixada dos EUA
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
11°
Tempo nublado Máxima: 13° - Mínima:
10°

Sensação

4.04 km/h

Vento

82%

Umidade

Sicoob
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Raffaelli
Unimed
Tarzan
F&J Santos
Meganet
Ponto Grill
Sala
Seco
APPATA
Ipiranga
Sicredi
Império
Fitness
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ponto Grill
Mercado do povo
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Unimed
Seu Manoel
Fitness
Tarzan
Mecânica Jaime
Sala
Meganet
Lazzaretti
Sicoob
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Império
APPATA
F&J Santos
Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura investe em equipamentos para melhorar estradas e apoio à agricultura
Miraguaí - RS
Recursos de emenda parlamentar garantem retroescavadeira para Miraguaí
Sala
Agro Niederle
Raffaelli
Sicoob
Seu Manoel
Lazzaretti
Unimed
Sicredi
Fitness
Tarzan
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Ipiranga
Rádio Municipal
Seco
Mercado do povo
F&J Santos
Império
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mecânica Jaime
Meganet
Últimas notícias
Há 47 minutos Mesa da Câmara vai avaliar representações contra deputados acusados de excessos ao protestarem no Plenário
Há 47 minutos Aviões quase batem durante taxiamento no Aeroporto Internacional de SP
Há 47 minutos Governador Eduardo Leite entrega equipamentos para hospital de Santa Rosa e assina convênio do Programa Avançar Mais na Saúde
Há 47 minutos Mesa da Câmara vai avaliar representações contra deputados acusados de excessos ao protestar no Plenário
Há 48 minutos PT, PSB e Psol pedem a suspensão dos mandatos de cinco deputados da oposição
Raffaelli
APPATA
Tarzan
Unimed
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado do povo
F&J Santos
Ponto Grill
Sicoob
Sala
Ipiranga
Mercado Balestrin
Seco
Meganet
Império
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Seu Manoel
Rádio Municipal
Agro Niederle
Fitness
Mais lidas
1
Há 3 dias CER Miraguai conquista título geral na 3ª edição da Copa de Categorias de Base Esportes
2
Há 5 dias Ato em São Paulo pede anistia a Bolsonaro e exalta Trump
3
Há 4 dias Moraes diz que Bolsonaro ignora e desrespeita o Supremo
4
Há 4 dias Girão cobra anistia e impeachement de Moraes após atos populares
5
Há 7 dias Saúde anuncia R$ 200 milhões para acelerar fila de cirurgias no Rio
Ipiranga
Sala
Mecânica Jaime
APPATA
Sicoob
Rádio Municipal
Agro Niederle
Ipiranga
Ponto Grill
Meganet
Império
Unimed
Seco
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Fitness
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sicredi
Tarzan
Seu Manoel
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
Império
Sala
Hospital Santo Antonio
Unimed
Agro Niederle
Meganet
Tarzan
APPATA
Raffaelli
Seu Manoel
Seco
Mercado Balestrin
Sicredi
Fitness
Mercado do povo
F&J Santos
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados