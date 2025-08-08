WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
Tarzan
Império
Sicoob
Mercado do povo
Sicredi
Rádio Municipal
Raffaelli
Ponto Grill
Niederle
Fitness
Seco
Sala
Hospital Santo Antonio
APPATA
Seu Manoel
F&J Santos
Unimed
Meganet
Ipiranga
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Folha Popular
Geral

Polícia desarticula aplicativo de transporte imposto por facção no Rio

Mototaxistas eram obrigados a usar o app criado por traficantes

08/08/2025 13h24
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Traficantes que dominam a comunidade da Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro, obrigavam mototaxistas a instalar e utilizar um aplicativo de mobilidade criado pelos criminosos, que arrecadava dinheiro para financiar a quadrilha. O esquema foi desarticulado por operação da Polícia Civil nesta sexta-feira (8). Ao menos quatro pessoas foram presas.

As investigações apontam que mais de 300 mototaxistas estavam cadastrados no aplicativo.

A operação foi batizada Rota das Sombras e tem o objetivo de cumprir sete mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais de fachada e residências.

O lucro mensal da organização criminosa pode chegar a R$ 1 milhão, de acordo com a polícia. Empresas de fachada eram utilizadas para disfarçar as operações financeiras e proporcionar aparência de legalidade ao aplicativo.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A polícia explicou que o esquema do aplicativo era dividido em duas frentes: uma lançava mão de ameaças e extorsões para que os mototaxistas utilizassem o aplicativo. Outra atuação era o recebimento e gerenciamento dos valores arrecadados, que eram integralmente revertidos ao chefe do tráfico local.

A facção que domina a Vila Kennedy é a maior do estado. Há pouco menos de dez anos, a comunidade ganhou formalmente status de bairro. De acordo com a prefeitura, cerca de 20 mil pessoas moram na região.

Em algumas comunidades do Rio de Janeiro são frequentes relatos de que motoristas de aplicativos legalizados não podem circular pelas áreas dominadas por traficantes. Em muitas há também a presença de barricadas clandestinas, que impedem a passagem de diversos tipos de veículos.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tomaz Silva/Agência Brasil Aviões quase batem durante taxiamento no Aeroporto Internacional de SP
Foto: Divulgação Recursos de emenda parlamentar garantem retroescavadeira para Miraguaí
Foto: Divulgação Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
11°
Tempo nublado Máxima: 13° - Mínima:
10°

Sensação

4.04 km/h

Vento

82%

Umidade

Raffaelli
Meganet
Sicoob
Seco
Fitness
Rádio Municipal
Ipiranga
Tarzan
Império
Lazzaretti
Agro Niederle
Sicredi
Sala
Mecânica Jaime
Unimed
Mercado do povo
Mercado Balestrin
F&J Santos
APPATA
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Seu Manoel
Rádio Municipal
Agro Niederle
Fitness
Ipiranga
Raffaelli
Lazzaretti
Império
Mercado do povo
Sicoob
Mecânica Jaime
Tarzan
APPATA
Unimed
F&J Santos
Ponto Grill
Meganet
Sicredi
Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura investe em equipamentos para melhorar estradas e apoio à agricultura
Miraguaí - RS
Recursos de emenda parlamentar garantem retroescavadeira para Miraguaí
Tarzan
Seu Manoel
Ponto Grill
Agro Niederle
Mercado do povo
Sala
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Meganet
Fitness
Lazzaretti
APPATA
Ipiranga
Seco
Rádio Municipal
Sicredi
Sicoob
Império
Mecânica Jaime
Raffaelli
Unimed
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 49 minutos Mesa da Câmara vai avaliar representações contra deputados acusados de excessos ao protestarem no Plenário
Há 49 minutos Aviões quase batem durante taxiamento no Aeroporto Internacional de SP
Há 49 minutos Governador Eduardo Leite entrega equipamentos para hospital de Santa Rosa e assina convênio do Programa Avançar Mais na Saúde
Há 49 minutos Mesa da Câmara vai avaliar representações contra deputados acusados de excessos ao protestar no Plenário
Há 49 minutos PT, PSB e Psol pedem a suspensão dos mandatos de cinco deputados da oposição
Raffaelli
F&J Santos
Mercado do povo
Ponto Grill
Império
Sicoob
Sala
Agro Niederle
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Lazzaretti
Rádio Municipal
APPATA
Mercado Balestrin
Seco
Tarzan
Ipiranga
Sicredi
Fitness
Meganet
Mais lidas
1
Há 3 dias CER Miraguai conquista título geral na 3ª edição da Copa de Categorias de Base Esportes
2
Há 5 dias Ato em São Paulo pede anistia a Bolsonaro e exalta Trump
3
Há 4 dias Moraes diz que Bolsonaro ignora e desrespeita o Supremo
4
Há 4 dias Girão cobra anistia e impeachement de Moraes após atos populares
5
Há 7 dias Saúde anuncia R$ 200 milhões para acelerar fila de cirurgias no Rio
Mercado Balestrin
Unimed
Rádio Municipal
Fitness
APPATA
Raffaelli
Agro Niederle
Seu Manoel
Tarzan
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sicredi
Sicoob
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Meganet
Ponto Grill
Seco
Império
Sala
Ipiranga
Sicoob
Seu Manoel
Ponto Grill
Meganet
Império
Lazzaretti
Fitness
F&J Santos
Seco
Tarzan
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sala
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Agro Niederle
Raffaelli
Mecânica Jaime
APPATA
Ipiranga
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados