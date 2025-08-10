WhatsApp

Geral

Hoje é Dia: paternidade responsável e direitos humanos são destaques

Confira as principais datas da semana entre 10 e 16 de agosto.

10/08/2025 07h47
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Arquivo Agência Brasil
© Arquivo Agência Brasil

A principal data comemorativa desta semana é o Dia dos Pais , celebrado no domingo, 10 de agosto. A efeméride surgiu como uma forma de movimentar a economia, como explica esta reportagem da Agência Brasil , de 2022. Mas logo se tornou também uma data para homenagear aqueles que se dedicam a educar e cuidar dos filhos. E nesse sentido, os pais das últimas décadas tiveram que se adaptar às evoluções tecnológicas, com os celulares e redes sociais quase onipresentes, como aborda este outro texto da Agência , publicado no ano passado. A Radioagência Nacional aproveitou a data para mostrar como os homens atuais se reinventam para educar os filhos sem machismo. E o Repórter Brasil , da TV Brasil , mostrou em 2016 como paternidade tem empolgado homens mais velhos, que têm filhos já perto da terceira idade.

Nos últimos anos ganhou força o conceito de paternidade ativa, que defende que os pais não tenham apenas papel figurativo ou de provedor da família, mas sejam parceiro das mães, efetivamente dividindo responsabilidades na criação dos filhos. Isso nos leva a outra efeméride desta semana: o Dia Nacional de Conscientização sobre a Paternidade Responsável , celebrado em 14 de agosto. Em 2017, o Repórter Brasil , da TV Brasil ouviu vários homens sobre paternidade ativa. Em 2023, a Radioagência Nacional entrevistou o psicólogo e escritor Alexandre Coimbra Amaral, que explicou que o movimento começou com reivindicações das mulheres.

A Rádio Nacional aprofundou o tema da paternidade ativa em várias ocasiões. Confira nos programas abaixo:

Cotidiano (2016)

Tarde Nacional (2018)

Nacional Jovem (2022)

O Dia do Advogado é celebrado em 11 de agosto. A data marca a criação das primeiras faculdades de Direito do Brasil, pelo imperador Dom Pedro I, em 1827, como explicou o Repórter São Paulo , da TV Brasil . Quando a advocacia brasileira completou 190 anos, em 2017, a Agência Brasil publicou esta reportagem, ressaltando a importância da profissão para o avanço dos direitos sociais e das garantias fundamentais. Já o Tarde Nacional , da Rádio Nacional , abordou em 2024 como está o mercado para aqueles que decidem seguir o ramo da advocacia.

Direitos Humanos

O Dia Nacional dos Direitos Humanos , celebrado em 12 de agosto, surgiu devido a uma tragédia. Foi nessa data, em 1983, que a líder sindical Margarida Maria Alves foi assassinada por latifundiários, em Alagoa Grande, na Paraíba. No ano passado, o Revista Brasil , da Rádio Nacional , falou sobre a importância da data. Infelizmente, o número de casos de violação dos direitos humanos no Brasil tem aumentado, como noticiou no início deste ano a Agência Brasil e esta edição do Repórter Brasil Tarde , da TV Brasil . Devido à gravidade do tema, os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) também abordaram a violação de direitos humanos de grupos específicos. Veja nos conteúdos abaixo:

Pessoas com deficiência (Agência Brasil – 2023)
Pessoas em situação de rua (Agência Gov – 2024)
Detentos (Radioagência Nacional – 2025)

Juventude

O Dia Internacional da Juventude é celebrado em 12 de agosto. A comemoração foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1999. A efeméride reconhece o papel dos jovens na discussão e resolução dos problemas da sociedade, e discute os desafios da juventude de todo o mundo, como mostrou esta edição de 2021 do Tarde Nacional , da Rádio Nacional . Já a Agência Gov falou sobre a importância dos jovens no campo para a manutenção e o crescimento da agricultura familiar, nesta reportagem publicada em 2024.

História

Há 80 anos, no dia 15 de agosto de 1945, o Japão aceitava os termos aliados de rendição na Segunda Guerra Mundial. A capitulação do país asiático só veio após as cidades de Hiroshima e Nagazaki serem alvo das primeiras bombas atômicas da história, lançadas pelos Estados Unidos. Pela primeira vez, os japoneses ouviam a voz do imperador Hirohito no rádio, quando ele anunciou que foi obrigado a aceitar as condições impostas pelo lado adversário. O episódio foi tema desta edição do História Hoje , da Rádio Nacional , em 2014, e de matéria da Agência Brasil , publicada em 2022.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 10 a 16 de Agosto de 2025.

Agosto de 2025

10

Morte do sociólogo e político paulista Florestan Fernandes (30 anos)

Nascimento do político mineiro Gustavo Capanema Filho (125 anos) - foi ministro da Educação e fundador de dois órgãos de destacada atuação ao longo do Estado Novo: o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e o Instituto Nacional do Livro, fundados em novembro e dezembro de 1937, respectivamente.

Dia dos Pais - comemoração móvel extraoficial do Brasil, que teria sido criada em 1953 pelo publicitário brasileiro Sylvio Bhering, com o propósito de atrair anúncios de produtos que poderiam ser dados de presente, cuja celebração ocorre no segundo domingo de Agosto

11

Dia do Advogado – data comemorativa em memória da criação das duas primeiras faculdades de Direito do país, no ano de 1827. Nesse dia também ocorre o Dia do Pendura, comemorado por estudantes brasileiros de Direito, que vão aos restaurantes, comem e bebem e, depois, mandam "pendurar" a conta

Iniciada a construção do Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos (45 anos)

Fundação da Academia Maceioense de Letras (70 anos)

12

Foi encontrado o maior, mais extenso e mais bem preservado espécime de Tyrannosaurus rex, o FMNH PR 2081, apelidado de "Sue" (35 anos)

Dia Internacional da Juventude - comemoração instituída pela ONU na sua resolução Nº 54/120, de 17 de dezembro de 1999

Dia Nacional dos Direitos Humanos

Dia Nacional das Artes

13

Nascimento do compositor, maestro e instrumentista carioca/fluminense Pedro da Cruz Salgado (135 anos) - considerado o "Rei das bandas musicais" e homenageado com uma Batuta de Prata, prêmio antes concedido apenas para os maestros Carlos Gomes e Villa-Lobos

Morte do poeta e prosador mineiro Murilo Monteiro Mendes (50 anos) - expoente do surrealismo na literatura brasileira

Criação da Estação Ecológica Angatuba, importante reserva natural do encontro do Cerrado com a Mata Atlântica (40 anos)

14

Fundação da Associação Portuguesa de Desportos, clube de futebol de São Paulo (105 anos)

Dia Nacional de Conscientização sobre a Paternidade Responsável

15

Japão aceita os termos aliados de rendição na Segunda Guerra Mundial e o Imperador lê o discurso do Rescrito Imperial do Término da Guerra (80 anos)

16

Morte do escritor português Eça de Queiroz (125 anos)

Dia do Profissional de Almoxarifado

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) , que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected] .

