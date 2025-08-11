WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Niederle
Seco
Mercado Balestrin
Fitness
Ipiranga
Meganet
Raffaelli
Lazzaretti
APPATA
F&J Santos
Rádio Municipal
Sicoob
Sicredi
Tarzan
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Mercado do povo
Unimed
Império
Sala
Ponto Grill
Folha Popular
Economia

Entrega da declaração do ITR 2025 começa nesta segunda-feira

Este ano o imposto poderá ser enviado de forma online

11/08/2025 13h05
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Daniel Isaia/Agência Brasil
© Daniel Isaia/Agência Brasil

O prazo para entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) 2025 começa nesta segunda-feira (11) e vai até 30 de setembro, informou a Receita Federal .

É por meio dessa declaração que, anualmente, são prestadas as informações necessárias para se calcular o valor do tributo a ser pago pelos proprietários de terras no país.

Declaração online

Este ano, a principal novidade é a de se poder fazer a declaração de forma online, por meio do Portal de Serviços da Receita Federal . Basta, ao contribuinte, acessar o serviço “Minhas Declarações do ITR” na aba “Imóveis”.

“A nova solução substitui a necessidade de downloads anuais, permitindo o preenchimento direto no ambiente online, com recursos como recuperação automática de dados cadastrais; agrupamento de declarações de imóveis do mesmo contribuinte; acesso por computador ou dispositivo móvel; preenchimento multi-exercício em um único ambiente”, informa a Receita.

Quem deve declarar

A declaração é obrigatória para pessoas físicas ou jurídicas (exceto imunes ou isentas) que detenham, a qualquer título, imóvel rural; bem como para quem perdeu a posse ou a propriedade do imóvel rural entre 1º de janeiro e a data de entrega da declaração.

O valor do imposto a ser pago poderá ser dividido em até quatro parcelas mensais sucessivas, desde que o valor de cada quota seja de, no mínimo, R$ 50. Valores inferiores a R$ 100,00 devem ser pagos em quota única.

Como pagar

O pagamento pode ser feito por transferência bancária; Documento de Arrecadação (Darf), em bancos autorizados; bem como por Pix com o QR Code que é gerado pelos meios de entrega da declaração.

“A quota única ou a primeira quota deve ser paga até o dia 30 de setembro de 2025 , último dia do prazo para a apresentação da DITR. As demais quotas devem ser pagas até o último dia útil de cada mês, acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês de outubro de 2025 até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês do pagamento”, detalha o Ministério da Fazenda.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Reunião com secretário de Tesouro dos EUA foi cancelada, diz Haddad
© Marcello Casal jr/Agência Brasil Mercado reduz expectativas de inflação para 5,05% em 2025
© Marcello Casal JrAgência Brasil Metade das demissões em 2024 foi causada por questões comportamentais
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h08
15°
Tempo limpo Máxima: 17° - Mínima:
14°

Sensação

1.43 km/h

Vento

71%

Umidade

Seco
Tarzan
F&J Santos
Ipiranga
Raffaelli
Mercado do povo
Agro Niederle
APPATA
Império
Rádio Municipal
Fitness
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicoob
Mercado Balestrin
Sala
Meganet
Unimed
Sicredi
Seu Manoel
Ponto Grill
Mercado do povo
APPATA
Agro Niederle
Meganet
Sicoob
Raffaelli
Unimed
Sala
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seu Manoel
Sicoob
Império
Ipiranga
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Tarzan
Lazzaretti
Fitness
Sicredi
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa Libertar é apresentado pela Polícia Civil em Tenente Portela
Miraguaí - RS
Escola Assis Brasil celebra integração com tradicional Festa da Família
Unimed
F&J Santos
Império
Meganet
Seu Manoel
Mercado do povo
Agro Niederle
APPATA
Sicoob
Lazzaretti
Ipiranga
Sicredi
Tarzan
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Fitness
Sala
Ponto Grill
Raffaelli
Mercado Balestrin
Seco
Últimas notícias
Há 4 minutos Brasil carece de políticas para adutos com doenças raras, aponta debate na CAS
Há 4 minutos Moraes diz que Constituição deu basta na possibilidade de golpismo
Há 4 minutos Floripa Rural 2025 promove encontro entre cidade e campo em Florianópolis
Há 4 minutos Vigilância Sanitária estadual acompanha ações para conter surto de bactéria multirresistente em hospital de Novo Hamburgo
Há 4 minutos Governador Eduardo Leite anuncia habilitação dos 13 primeiros serviços especializados de saúde da pessoa idosa
Unimed
Ponto Grill
Agro Niederle
Fitness
Sala
Meganet
Mercado do povo
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicredi
Raffaelli
Império
Lazzaretti
Sicoob
APPATA
Ipiranga
F&J Santos
Seu Manoel
Seco
Tarzan
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 3 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 6 dias CER Miraguai conquista título geral na 3ª edição da Copa de Categorias de Base
3
Há 3 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
4
Há 3 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 7 dias Girão cobra anistia e impeachement de Moraes após atos populares
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Seu Manoel
Império
Sicredi
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Meganet
Seco
Rádio Municipal
Tarzan
F&J Santos
Fitness
Raffaelli
Agro Niederle
Sicoob
Sala
Unimed
Ipiranga
Lazzaretti
Ponto Grill
Raffaelli
Lazzaretti
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Império
Meganet
Sicredi
Rádio Municipal
Tarzan
Mercado do povo
Agro Niederle
Fitness
Ponto Grill
F&J Santos
Sala
Unimed
Sicoob
Mercado Balestrin
Seco
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados