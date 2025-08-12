Comunicação e Marketing: Unimed Noroeste/RS é reconhecida em premiação nacional do sistema Unimed

Sensibilizar. Emocionar. Educar. Mais que palavras, são propósitos que inspiram e movem os profissionais da Unimed. Por meio das campanhas de marketing e comunicação, esses valores ganham forma, voz, imagens e textos, evidenciando as ações da cooperativa nos mais diversos canais. E foi justamente por transformar esses princípios em conexões reais com seus públicos, que a Unimed Noroeste/RS recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o reconhecimento do Sistema Unimed em premiação nacional para iniciativas de comunicação e marketing.

A edição 2025 do Prêmio Unimed de Comunicação e Marketing, concedido pela Unimed do Brasil, reconheceu a ação “Centro de Oncologia: cuidado humanizado na luta contra o câncer” com o primeiro lugar na categoria Marketing Digital entre as Unimeds de Médio Porte. Além disso, a campanha “Celebrando a vida em cada nascimento” ficou com o segundo lugar na categoria Campanha Publicitária, também entre as singulares de Médio Porte. A premiação ocorreu durante convenção técnica, realizada em São Paulo, de 4 a 7 de agosto.

Em 2024 a cooperativa já havia sido premiada com o case “Aqui tem compromisso com a vida”, campanha alusiva aos 19 anos do Hospital Unimed Noroeste/RS. Segundo o presidente do Conselho de Administração da Unimed Noroeste/RS, médico Volnei Santos Malheiros, estes reconhecimentos em nível nacional evidenciam a qualidade do trabalho desenvolvido pela cooperativa, o comprometimento dos profissionais e a relevância das ações voltadas à promoção da saúde e ao cuidado com os beneficiários. “Estas premiações reforçam que nosso trabalho, feito com dedicação e excelência, gera impacto real na vida das pessoas”, avalia.

Saiba mais sobre as duas propostas premiadas:

“Centro de Oncologia: cuidado humanizado na luta contra o câncer”: no Mês Mundial de Luta contra o Câncer, o desafio foi falar do tema de forma leve. A inspiração para a ação foi pautada na motivação para o cuidado oriundo da união entre os pacientes. Desta forma, os beneficiários Unimed em tratamento no Centro de Oncologia do Hospital Unimed Noroeste/RS, foram convidados a escrever mensagens uns para os outros. O resultado foi transformado em um vídeo, para ampliar o alcance das mensagens de força e esperança. Saiba mais: https://www.instagram.com/p/DGjJmUKsf64

“Celebrando a vida em cada nascimento”: campanha que buscou transmitir a excelência do Hospital Unimed Noroeste/RS nos ambientes de recepção aos recém-nascidos e acolhimento de suas famílias. O slogan “Celebrando a vida em cada nascimento” procurou despertar conexão emocional entre o público e a marca. Veja como ficou o vídeo desta campanha: https://www.instagram.com/p/DDhY-x0RiIt/.

O Prêmio de Comunicação e Marketing 2025 destacou a criatividade, a inovação e o impacto de 32 iniciativas de cooperativas, federações e instituições do Sistema Unimed em todo o país. As ações vencedoras mostraram como a comunicação bem planejada pode fortalecer a marca, aproximar públicos estratégicos e gerar resultados concretos.

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209), Jaíse Schumann (MTb 17.199) e Paola Machado (MTb 20.080)