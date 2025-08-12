WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sala
Mecânica Jaime
Lazzaretti
APPATA
Sicredi
F&J Santos
Tarzan
Unimed
Ponto Grill
Seu Manoel
Folha Popular
Meganet
Sicoob
Mercado do povo
Seco
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Fitness
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Império
Niederle
Região

Comunicação e Marketing: Unimed Noroeste/RS é reconhecida em premiação nacional do sistema Unimed

Unimed

12/08/2025 20h53
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Sensibilizar. Emocionar. Educar. Mais que palavras, são propósitos que inspiram e movem os profissionais da Unimed. Por meio das campanhas de marketing e comunicação, esses valores ganham forma, voz, imagens e textos, evidenciando as ações da cooperativa nos mais diversos canais. E foi justamente por transformar esses princípios em conexões reais com seus públicos, que a Unimed Noroeste/RS recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o reconhecimento do Sistema Unimed em premiação nacional para iniciativas de comunicação e marketing.

A edição 2025 do Prêmio Unimed de Comunicação e Marketing, concedido pela Unimed do Brasil, reconheceu a ação “Centro de Oncologia: cuidado humanizado na luta contra o câncer” com o primeiro lugar na categoria Marketing Digital entre as Unimeds de Médio Porte. Além disso, a campanha “Celebrando a vida em cada nascimento” ficou com o segundo lugar na categoria Campanha Publicitária, também entre as singulares de Médio Porte. A premiação ocorreu durante convenção técnica, realizada em São Paulo, de 4 a 7 de agosto.

Em 2024 a cooperativa já havia sido premiada com o case “Aqui tem compromisso com a vida”, campanha alusiva aos 19 anos do Hospital Unimed Noroeste/RS. Segundo o presidente do Conselho de Administração da Unimed Noroeste/RS, médico Volnei Santos Malheiros, estes reconhecimentos em nível nacional evidenciam a qualidade do trabalho desenvolvido pela cooperativa, o comprometimento dos profissionais e a relevância das ações voltadas à promoção da saúde e ao cuidado com os beneficiários. “Estas premiações reforçam que nosso trabalho, feito com dedicação e excelência, gera impacto real na vida das pessoas”, avalia.

Saiba mais sobre as duas propostas premiadas:

“Centro de Oncologia: cuidado humanizado na luta contra o câncer”: no Mês Mundial de Luta contra o Câncer, o desafio foi falar do tema de forma leve. A inspiração para a ação foi pautada na motivação para o cuidado oriundo da união entre os pacientes. Desta forma, os beneficiários Unimed em tratamento no Centro de Oncologia do Hospital Unimed Noroeste/RS, foram convidados a escrever mensagens uns para os outros. O resultado foi transformado em um vídeo, para ampliar o alcance das mensagens de força e esperança. Saiba mais: https://www.instagram.com/p/DGjJmUKsf64

“Celebrando a vida em cada nascimento”: campanha que buscou transmitir a excelência do Hospital Unimed Noroeste/RS nos ambientes de recepção aos recém-nascidos e acolhimento de suas famílias. O slogan “Celebrando a vida em cada nascimento” procurou despertar conexão emocional entre o público e a marca. Veja como ficou o vídeo desta campanha: https://www.instagram.com/p/DDhY-x0RiIt/.

O Prêmio de Comunicação e Marketing 2025 destacou a criatividade, a inovação e o impacto de 32 iniciativas de cooperativas, federações e instituições do Sistema Unimed em todo o país. As ações vencedoras mostraram como a comunicação bem planejada pode fortalecer a marca, aproximar públicos estratégicos e gerar resultados concretos.

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209), Jaíse Schumann (MTb 17.199) e  Paola Machado (MTb 20.080)

 

 

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Milena Velho Amaral/Divulgação Baixas temperaturas podem causar geadas no Sul e Sudeste, diz Inmet
© Freepik Anatel revoga obrigatoriedade do uso do prefixo 0303 em ligações
Foto: Divulgação Conferência discute avanços e desafios da assistência social em Vista Gaúcha
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h08
10°
Tempo limpo Máxima: 19° - Mínima:

Sensação

0.65 km/h

Vento

91%

Umidade

Ipiranga
F&J Santos
Tarzan
Agro Niederle
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Fitness
Lazzaretti
APPATA
Sala
Mercado do povo
Unimed
Sicoob
Meganet
Seco
Rádio Municipal
Império
Mecânica Jaime
Raffaelli
Lazzaretti
Mercado do povo
Sicoob
F&J Santos
Mercado Balestrin
Unimed
Agro Niederle
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sicredi
Seu Manoel
Ponto Grill
Fitness
Sicoob
Rádio Municipal
Império
APPATA
Sala
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Tarzan
Meganet
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Conferência discute avanços e desafios da assistência social em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Grupo de PCDs participa de oficinas e confraternização no CRAS de Derrubadas
Lazzaretti
Fitness
Império
Tarzan
Rádio Municipal
Sala
Unimed
Meganet
Raffaelli
Seco
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicoob
Mercado do povo
Ponto Grill
Seu Manoel
Sicredi
F&J Santos
Ipiranga
Mercado Balestrin
APPATA
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 21 minutos Damares anuncia CPI para investigar pedofilia
Há 21 minutos No Senado, Levitsky elogia STF e defende democracia e regulação de redes
Há 21 minutos INSS: Senado aprova bônus para servidor acelerar análise de benefícios
Há 21 minutos Pedido de CPI para investigar sexualização de menores na internet é protocolado
Há 21 minutos Baixas temperaturas podem causar geadas no Sul e Sudeste, diz Inmet
Raffaelli
Sala
Tarzan
Unimed
Agro Niederle
Meganet
Lazzaretti
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Império
Ipiranga
Sicoob
Seu Manoel
Fitness
Mercado do povo
Seco
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicredi
Ponto Grill
APPATA
Mais lidas
1
Há 5 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 5 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 4 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 4 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 6 dias Tenente Portela dá largada ao 14º Acampamento Farroupilha com homenagem a Darcy Fagundes e ao Rodeio Coringa
Unimed
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Meganet
Ponto Grill
Tarzan
Mecânica Jaime
Seco
Sicredi
Rádio Municipal
APPATA
Império
Agro Niederle
Lazzaretti
Sala
Seu Manoel
Mercado Balestrin
F&J Santos
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
Fitness
Império
Seco
Raffaelli
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sicredi
Ipiranga
Tarzan
Unimed
Mercado do povo
APPATA
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mecânica Jaime
Ponto Grill
F&J Santos
Sala
Fitness
Meganet
Agro Niederle
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados