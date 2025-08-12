WhatsApp

Geral

Baixas temperaturas podem causar geadas no Sul e Sudeste, diz Inmet

Regiões serranas terão condições favoráveis ao fenômeno nesta quarta

12/08/2025 22h51
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Milena Velho Amaral/Divulgação
© Milena Velho Amaral/Divulgação

Um sistema de alta pressão associado a uma massa de ar polar deve manter as temperaturas baixas na região Sul e parte da região Sudeste e pode provocar a ocorrência de geasas, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima pode chegar a 3°C.

O instituto prevê que a as baixas temperaturas nesta quarta-feira (13) podem favorecer as geadas nas serras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além de parte de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Nesta terça-feira (12), a cidade gaúcha de Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, e as mineiras Monte Verde e Patrocínio, registraram as as menores temperaturas do país, com -0,3ºC.

Já no Norte e Nordeste, a previsão é de chuvas intensas até quarta-feira em áreas de Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Maranhão.

O alerta do Inmet também é para baixa umidade, abaixo de 30%, em pelo menos 15 estados.

A umidade relativa do ar deve ficar entre 20% e 12% em áreas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo e Minas Gerais, além de todo o estado de Goiás e Distrito Federal.

Além disso, na quinta-feira, a previsão é de calor no Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, faixa litorânea do Maranhão e centro-norte do Piauí. As máximas poderão ultrapassar os 36°C.

Anatel revoga obrigatoriedade do uso do prefixo 0303 em ligações
Comunicação e Marketing: Unimed Noroeste/RS é reconhecida em premiação nacional do sistema Unimed
Conferência discute avanços e desafios da assistência social em Vista Gaúcha
Vista Gaúcha - RS
Conferência discute avanços e desafios da assistência social em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Grupo de PCDs participa de oficinas e confraternização no CRAS de Derrubadas
Damares anuncia CPI para investigar pedofilia
No Senado, Levitsky elogia STF e defende democracia e regulação de redes
INSS: Senado aprova bônus para servidor acelerar análise de benefícios
Pedido de CPI para investigar sexualização de menores na internet é protocolado
Baixas temperaturas podem causar geadas no Sul e Sudeste, diz Inmet
1
Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Tenente Portela dá largada ao 14º Acampamento Farroupilha com homenagem a Darcy Fagundes e ao Rodeio Coringa
