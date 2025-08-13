WhatsApp

Economia

Lula defende apoio a pequeno e microempreendedor

Governo tem adotado ação para incentivar trabalho por conta própria

13/08/2025 01h00
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Elza Fiúza/Agência Brasil
© Elza Fiúza/Agência Brasil

Em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo , da Band News, o presidente Lula defendeu nesta terça-feira (12) apoio a pequenas empresas e microempreendedores .

“Temos hoje milhões e milhões de pequenos empreendedores. Eu acho importante porque é sonho de muita gente trabalhar por conta própria”, ressaltou, ao lembrar que a Lei Geral da Pequena e Média Empresa foi criada em 2006, durante seu primeiro mandato.

O presidente argumentou ainda que o governo tem adotado políticas públicas para incentivar os negócios próprios via ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

“Nós criamos um programa que tem garantido muito crédito para esses trabalhadores”.

Sobre as críticas desse público, o presidente até se comparou com as dificuldades enfrentadas pelo técnico Abel Ferreira com a torcida do Palmeiras.

“O técnico do Palmeiras é o que mais ganhou títulos. Nesses dias, ele perdeu do Corinthians. Eu vi a torcida chamando ele de 'burro'”.

Lula acrescentou a necessidade de apoiar quem trabalha por conta própria, como são os entregadores e motoristas por aplicativo, que exista atenção à seguridade social. “Os momentos difíceis podem acontecer na sua vida”.

VEJA TAMBÉM
Brasil Soberano recebe elogios e sugestões de entidades industriais
Leilão de concessão da Rota Agro tem deságio de 19,7% no pedágio
© Paulo Pinto/Agência Brasil Leilão de concessão da Rota Agro tem deságio de 19,7% no pedágio
Tenente Portela - RS
Comenda de Honra será entregue na comemoração dos 70 anos do município
Tenente Portela - RS
Rústica dos 70 anos de Tenente Portela reunirá 400 corredores
Há 3 horas Estado realiza sensibilização com diretores da Rede Estadual sobre o Ensino Médio em Tempo Integral
Há 4 horas Brasil busca diálogo, mas não negociará soberania, afirma Fávaro
Há 4 horas Ministério defende autossuficiência do Brasil em petróleo e gás natural durante a transição energética
Há 4 horas Leite inaugura nova sede do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul
Há 4 horas Governador Eduardo Leite detalha acordo com o Ministério Público que garante ampliação de recursos para a saúde
1
Há 7 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 7 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 6 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 5 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
