Geral

Empresa confirma 9 mortes em explosão de fábrica no Paraná

Causas do acidente estão sendo investigadas

13/08/2025 01h00
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Bombeiro Paraná
© Bombeiro Paraná

A empresa Enaex Brasil informou na noite desta terça-feira (12) que nove funcionários morreram durante explosão em uma de suas instalações fabris na cidade de Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba (PA) . Segundo a empresa, outros sete trabalhadores tiveram ferimentos leves, receberam atendimento médico e liberados.

"Expressamos nossas mais sinceras condolências às suas famílias, amigos e colegas de trabalho", diz comunicado da empresa, acrescentando que está colaborando com as investigações.

A explosão ocorreu por volta das 6h e está sob investigação da polícia . Mais cedo, o Corpo de Bombeiros informou que o acidente ocorreu em um edifício específico e não há risco de novas explosões.

No início da noite, o comandante dos bombeiros, coronel Geraldo Hiller, afirmou que os trabalhos serão suspensos por falta de condições de segurança durante a noite e madrugada. Ele explicou que uma edificação próxima, da empresa, foi parcialmente destruída, assim como há marcas da explosão, como estilhaços e janelas, batentes e portas danificados em prédios ao longo do complexo da empresa.

A Polícia Científica irá investigar as causas da explosão e fará a identificação dos corpos, alguns fragmentados pela força da explosão.

Tenente Portela - RS
Comenda de Honra será entregue na comemoração dos 70 anos do município
Tenente Portela - RS
Rústica dos 70 anos de Tenente Portela reunirá 400 corredores
Há 3 horas Estado realiza sensibilização com diretores da Rede Estadual sobre o Ensino Médio em Tempo Integral
Há 4 horas Brasil busca diálogo, mas não negociará soberania, afirma Fávaro
Há 4 horas Ministério defende autossuficiência do Brasil em petróleo e gás natural durante a transição energética
Há 4 horas Leite inaugura nova sede do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul
Há 4 horas Governador Eduardo Leite detalha acordo com o Ministério Público que garante ampliação de recursos para a saúde
1
Há 7 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 7 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 6 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 5 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
