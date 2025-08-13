WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Raffaelli
APPATA
Tarzan
F&J Santos
Mercado Balestrin
Meganet
Ipiranga
Seu Manoel
Sala
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Seco
Sicredi
Sicoob
Rádio Municipal
Niederle
Mecânica Jaime
Império
Folha Popular
Fitness
Unimed
Lazzaretti
Economia

Ministro do Trabalho diz que país não deve se desesperar por tarifaço

Marinho participou de live com dirigentes de centrais sindicais

13/08/2025 23h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou, nesta quarta-feira (13), que o país não deve se desesperar por causa do tarifaço de 50% às exportações brasileiras, imposto pelo presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump.

Em live com dirigentes das sete centrais sindicais (CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST, CSB e Intersindical), Marinho lembrou que os EUA são importante parceiro comercial, mas o país é responsável por 12% das exportações do Brasil para o mercado interno.

“Em 2023 eram 25%, e não é que diminuíram as exportações para os EUA. Nós é que aumentamos a balança comercial, inclusive. Mas nesses dois anos e meio de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nós abrimos 387 novos mercados para os produtos brasileiros."

O ministro disse que, por esse motivo, a dependência do mercado norte-americano vem diminuindo . "Nós queremos continuar sendo um mercado forte, mas queremos continuar diminuindo essa dependência.”

Para Marinho, ao final do processo, o país estará seguramente mais forte e menos dependente dos EUA. Ele disse acreditar que as medidas de Trump podem “estar mirando em uma coisa e acertando em outra”, acelerando a consolidação dos Brics e a saída da dependência global do dólar .

“Portanto, vêm aí muitas inovações, como o Pix parcelado, previsto para ser lançado em breve, e que é praticamente a substituição do cartão de crédito, que pode impactar nas bandeiras de cartões americanos, motivo pelo qual Trump atira no meio de pagamento.”

Quanto aos empregos, Marinho disse que o governo está estudando medidas para facilitar a manutenção das vagas , principalmente estimulando o mercado interno para absorver a produção de alimentos, por meio das compras governamentais que abasteceriam escolas, sistema carcerário, hospitais.

“Outra medida é a melhor estruturação de ferramentas de crédito, do financiamento, do fundo garantidor para dar suporte às empresas para que sobrevivam e encontrem gradativamente substitutos para seus produtos.”

Marinho lembrou que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) tem ferramentas para garantir os empregos , desde que sejam acordadas com os trabalhadores, e que sejam mantidas as garantias previstas. “Tudo isso está mantido, assim como os financiamentos do Banco do Brasil, do BNDES, que foram feitos exatamente para isso”.

O ministro ressaltou que os principais acordos coletivos devem começar a partir setembro e pediu que as centrais sindicais se atentem à realidade de cada empresa e cada setor para que as melhores negociações sejam efetivadas para garantir os empregos.

“Esse episódio do Trump nos coloca na obrigação de estar mais atentos, para termos o quadro de cada empresa e não comprar 'gato por lebre'. Pode haver empresas que busquem aproveitar de forma oportunista para evitar dar o reajuste real de salário ou dar o aumento rebaixado. O sindicato deve ter o domínio do mercado externo, de cada empresa e do empregador é fundamental nessa hora da negociação.”

O presidente da CUT, Sergio Nobre destacou que as sanções dos EUA são um ataque muito forte à soberania do nosso país e que tem como objetivo desestruturar a nossa economia , que, segundo ele, tem se mostrado "muito forte".

“O presidente Lula vem reagindo de maneira muito correta, com serenidade e também com muita firmeza. A gente sabe que os EUA têm mais instrumento de pressão do que tem o Brasil em relação a eles, mas a gente nós não somos um país qualquer. Somos uma nação grande e temos que tratar isso de cabeça erguida e não ser subserviente aos EUA”, disse Sérgio Nobre.

Ricardo Patah, presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores), destacou que a questão é política e suas consequências são preocupantes , mas que o papel das centrais sindicais é importante, a exemplo do que ocorreu no período da pandemia.

“Nós conseguimos recuperar nossa imagem fazendo acordos extraordinários e mantendo as empresas em pé. Nosso papel foi fundamental naquele momento, tanto do ponto de vista sanitário, quanto do lado econômico”, disse Patah.

O presidente da UGT afirmou que a tarifa imposta pelos EUA trará consequências a todos os setores , mas para os comerciários mesmo que não haja desemprego como o que a indústria prevê, haverá diminuição da massa salarial, principalmente para aqueles que tem parte ou todos os ganhos composta por comissões.

Também participaram da live o secretário-Geral da CTB, Ronaldo Leite; o presidente da NCST, Moacyr Tesch; o secretário-geral da CSB, Álvaro Egea; e a secretária-geral da Intersindical, Nilza Almeida.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© José Cruz/Agência Brasil "Mundo está ávido para fazer negociação com o Brasil", afirma Lula
© Agência Brasil/EBC Saiba quais são as medidas do Plano Brasil Soberano
© José Cruz/Agência Brasil A bola está com o Congresso, diz Lula sobre pacote contra tarifaço
Tenente Portela, RS
Atualizado às 00h14
10°
Parcialmente nublado Máxima: 19° - Mínima:
10°

Sensação

1.37 km/h

Vento

95%

Umidade

Tarzan
Sicredi
Mercado do povo
Fitness
Ponto Grill
Sala
Unimed
Sicoob
F&J Santos
Seco
Rádio Municipal
APPATA
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Meganet
Hospital Santo Antonio
Império
Raffaelli
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sicoob
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Império
Agro Niederle
Tarzan
Sala
Fitness
Ipiranga
Lazzaretti
Meganet
Mercado Balestrin
Sicoob
Sicredi
Raffaelli
Ponto Grill
APPATA
Unimed
Mercado do povo
Seu Manoel
F&J Santos
Municípios
Derrubadas - RS
Scheila Tamioso Stumm é destaque na ação do Agosto Dourado em Derrubadas
Vista Gaúcha - RS
Conferência discute avanços e desafios da assistência social em Vista Gaúcha
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Seco
Fitness
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sala
Unimed
Seu Manoel
F&J Santos
Raffaelli
APPATA
Sicoob
Lazzaretti
Tarzan
Sicredi
Ponto Grill
Rádio Municipal
Agro Niederle
Meganet
Império
Últimas notícias
Há 38 minutos Câmara aprova projeto que obriga votação não presencial em eleição de organização esportiva
Há 2 horas Motta defende MP que socorre empresas afetadas pelas tarifas dos EUA
Há 2 horas Comissão aprova projeto que torna crime o assédio moral praticado no meio militar
Há 2 horas Humberto Costa celebra inauguração de fábrica de hemoderivados em Pernambuco
Há 2 horas Oito indicações para CNMP passam na CCJ e seguem para o Plenário
Hospital Santo Antonio
Meganet
Raffaelli
Seu Manoel
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ipiranga
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sicoob
Ponto Grill
Tarzan
Fitness
Seco
Sala
F&J Santos
APPATA
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicredi
Unimed
Império
Mais lidas
1
Há 6 dias Gheller Advogados Associados: Tradição e Compromisso com Tenente Portela Comércio
2
Há 6 dias Polaco Motos: mais de 30 anos de trabalho e orgulho por Tenente Portela
3
Há 5 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara
4
Há 5 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
5
Há 4 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
Fitness
Unimed
Sicoob
Sicredi
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Seco
Tarzan
Seu Manoel
Raffaelli
Ipiranga
APPATA
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Agro Niederle
Império
F&J Santos
Ponto Grill
Meganet
Sala
Ipiranga
Meganet
Fitness
Lazzaretti
Ponto Grill
Seco
Tarzan
Sicredi
Império
Sala
Ipiranga
Unimed
F&J Santos
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Seu Manoel
APPATA
Raffaelli
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados