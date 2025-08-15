WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Niederle
Raffaelli
Rádio Municipal
Tarzan
Lazzaretti
Ipiranga
Unimed
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sala
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
APPATA
Seu Manoel
Seco
Sicoob
Sicredi
Folha Popular
Império
Fitness
Meganet
F&J Santos
Economia

Número de pessoas em busca de emprego cai 21% no segundo trimestre

Segundo IBGE, 1,9 milhão de pessoas buscavam ocupação há mais de 1 ano

15/08/2025 15h32
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal jr/Agência Brasil
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

O Brasil alcançou, no segundo trimestre de 2025, o menor número de pessoas desempregadas há mais de um ano já registrado. O recorde está na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) Trimestral, divulgada nesta sexta-feira (15).

Ou seja, o número de trabalhadores (1,913 milhão) em busca de emprego nos meses de abril, maio e junho deste ano é o menor desde 2012, quando começou a série do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O dado representa redução de 21% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando esse contingente somava 2,4 milhões de pessoas.

A pesquisa do IBGE apura o comportamento no mercado de trabalho para pessoas com 14 anos ou mais de idade e leva em conta todas as formas de ocupação, seja emprego com ou sem carteira assinada, temporário e por conta própria, por exemplo.

Só é considerada desocupada a pessoa que efetivamente procura emprego. O IBGE visita 211 mil domicílios em todos os estados e no Distrito Federal.

Tempos de procura

Os pesquisadores detalham quatro estratos de tempo em busca de trabalho. Em todas as faixas, houve redução em relação ao mesmo trimestre de 2024:

  • menos de um mês: -16,7%;
  • de um mês a menos de um ano: -10,7%;
  • de um a menos de dois anos: -16,6%;
  • dois anos ou mais: - 23,6%.

No grupo que está em busca por uma vaga de um mês a menos de um ano, o contingente de 3,2 milhões também é o menor já registrado desde 2012 (queda de 18,5% desde então).

No estrato de um ano a menos de dois, os 659 mil desocupados também são o menor contingente da série (queda de 34,8% ante 2012).

O analista da pesquisa, William Kratochwill, aponta que há tendência de queda no percentual de pessoas que estão em uma longa busca por ocupação.

“O mercado está gerando oportunidades que estão absorvendo as muitas pessoas, inclusive aquelas que tinham mais dificuldade de encontrar um posto de trabalho”, diz.

Mercado aquecido e recordes

No último dia 31, o IBGE tinha anunciado que a taxa de desemprego no país no segundo trimestre ficou em 5,8% , a menor da série histórica. A Pnad mensal havia apontado também recordes no emprego com carteira assinada (39 milhões de pessoas) e rendimento médio mensal do trabalhador (R$ 3.477).

A Pnad trimestral desta sexta-feira traz detalhes referentes às unidades de federação e perfil da população. A pesquisa apontou que, no segundo trimestre, o desemprego caiu em 18 das 27 unidades da federação , ante o primeiro trimestre. Nos estados, a taxa varia de 2,2% (Santa Catarina) a 10,4% (Pernambuco).

Outro dado de destaque é que 12 estados atingiram o menor nível de desemprego para um segundo trimestre em toda a série histórica : Amapá (6,9%), Rio Grande do Norte (7,5%), Paraíba (7%), Alagoas (7,5%), Sergipe (8,1%), Bahia (9,1%), Minas Gerais (4%), Espírito Santo (3,1%), São Paulo (5,1%), Santa Catarina (2,2%), Rio Grande do Sul (4,3%) e Mato Grosso do Sul (2,9%).

Kratochwill avalia que o ano de 2025 tem se mostrado diferente dos anteriores, quando o desemprego costuma subir no início do ano, por causa da dispensa dos contratados temporários do fim do ano anterior.

“Este ano, o primeiro trimestre mostrou que o mercado estava disposto a absorver grande parte dessa mão de obra temporária”, afirma.

“O mercado de trabalho está resistente a pioras, e os dados do segundo trimestre confirmam isso”, completa.

O pesquisador acrescenta que a dinâmica de emprego fortalecida causa outros efeitos na economia, como redução de informalidade (proporção de pessoas sem registro e garantias trabalhistas, 37,8% da população ocupada), aumento de postos com carteira assinada e do salário.

“Isso traz um certo vigor para o mercado de trabalho, que apresenta melhora de condições dos trabalhadores”.

Ele aponta ainda que os dados regionais mostram que essa melhora é regionalizada no país. “Muitos estados apresentaram reações muito positivas, acompanhando os dados do país”.

Perfil do trabalhador

A Pnad revelou que no segundo trimestre, o desemprego pesava mais para mulheres e pretos e pardos.

A taxa entre mulheres foi de 6,9%, enquanto a dos homens, 4,8%. Entre os brancos, a taxa também foi de 4,8%, abaixo da de pretos (7%) e pardos (6,4%).

A taxa para as pessoas com ensino médio incompleto (9,4%) foi maior que as dos demais níveis de instrução analisados. Entre quem tem nível superior incompleto, foi de 5,9%, quase o dobro de quem tem nível superior completo (3,2%).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal jr/Agência Brasil Associação de cafés especiais apoia medidas do Plano Brasil Soberano
© Paulo Pinto/Agência Brasil Desemprego cai em 18 estados no segundo trimestre
© Paulo Pinto/Agência Brasil Brasil busca diálogo, mas não negociará soberania, afirma Fávaro
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h08
20°
Tempo limpo Máxima: 21° - Mínima:
20°

Sensação

2.34 km/h

Vento

66%

Umidade

Mecânica Jaime
Unimed
Mercado do povo
Fitness
Sicoob
APPATA
Rádio Municipal
Agro Niederle
Seco
Ponto Grill
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sala
Império
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicredi
Seu Manoel
Meganet
F&J Santos
Raffaelli
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Raffaelli
Unimed
Ponto Grill
Sicoob
Tarzan
Sicoob
Meganet
Mercado do povo
Rádio Municipal
Fitness
Sicredi
Agro Niederle
Seu Manoel
Sala
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ipiranga
Império
F&J Santos
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Programa Libertar orienta jovens sobre prevenção à violência sexual em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas
Sala
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sicredi
Meganet
Seu Manoel
Império
Sicoob
Mercado do povo
Ponto Grill
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Lazzaretti
Unimed
Agro Niederle
F&J Santos
Tarzan
APPATA
Seco
Fitness
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 21 minutos Saiba como é o novo teste do SUS para detectar câncer do colo do útero
Há 21 minutos Toffoli anula atos de Moro contra Vaccari Neto na Lava Jato
Há 22 minutos Wellington Dias participa de reunião conjunta de três comissões na quarta
Há 22 minutos Comissão aprova inclusão de quadrilhas juninas escolares no Plano Nacional de Cultura
Há 22 minutos Alexandre de Moraes autoriza presidente do PL a visitar Jair Bolsonaro
Fitness
Sicoob
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Tarzan
F&J Santos
APPATA
Raffaelli
Lazzaretti
Sala
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Império
Unimed
Agro Niederle
Meganet
Seco
Sicredi
Seu Manoel
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 7 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Há 7 dias TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro
3
Há 5 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno
4
Há 4 dias PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista
5
Há 7 dias Moraes autoriza Bolsonaro a receber familiares no Dia dos Pais
Ponto Grill
Lazzaretti
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sala
Tarzan
Meganet
Sicoob
APPATA
F&J Santos
Fitness
Mercado Balestrin
Raffaelli
Seco
Agro Niederle
Sicredi
Unimed
Império
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Rádio Municipal
Seu Manoel
Rádio Municipal
F&J Santos
Seco
Sicoob
Raffaelli
Ipiranga
APPATA
Mecânica Jaime
Império
Ponto Grill
Fitness
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Tarzan
Lazzaretti
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Agro Niederle
Sala
Unimed
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados