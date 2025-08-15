WhatsApp

Geral

Jornalistas da EBC estão na lista dos 100+Admirados do Brasil

Luciana Barreto, Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva são as finalistas

15/08/2025 22h02
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© EBC/Divulgação
© EBC/Divulgação

Três jornalistas da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) integram a lista dos profissionais mais admirados do país, em uma edição que registrou recorde histórico de participação, com quase 30 mil votos. Luciana Barreto, Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva são finalistas no Prêmio 100 +Admirados Jornalistas Brasileiros 2025, divulgado nesta quinta-feira (14).

Luciana Barreto é apresentadora do Repórter Brasil Tarde , na TV Brasil , enquanto Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva atuam na Radioagência Nacional , onde são responsáveis pelo podcast VideBula . As três profissionais foram reconhecidas por sua atuação comprometida com o jornalismo público, plural e de qualidade.

“Esse reconhecimento é motivo de orgulho para toda a equipe da EBC. Termos três mulheres jornalistas entre os 100 profissionais mais admirados do país reforça nosso papel de produzir comunicação pública de qualidade, com relevância, credibilidade e diversidade. É também um sinal de que estamos no caminho certo ao investir em jornalismo que respeita o interesse público”, afirma a diretora de Jornalismo da EBC, Cidinha Campos.

O jornalista e apresentador do programa DR com Demori, da TV Brasil , Leandro Demori, foi selecionado por indicação associada a outro canal jornalístico.

Sobre o Prêmio

O Prêmio é uma iniciativa do portal Jornalistas&Cia e tem como objetivo destacar os profissionais que se destacam no jornalismo brasileiro. Após duas edições realizadas em 2014 e 2015, a premiação retorna em 2025 com maior abrangência e diversidade, incluindo uma nova categoria dedicada a correspondentes estrangeiros que atuam no Brasil.

A cerimônia de entrega dos troféus será realizada no dia 29 de setembro, no Club Homs, em São Paulo, e também revelará os TOP 10 +Admirados Jornalistas de 2025 e os cinco campeões regionais.

