WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
Niederle
Sicoob
APPATA
Tarzan
Império
Folha Popular
F&J Santos
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Seco
Meganet
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Fitness
Unimed
Mecânica Jaime
Sala
Seu Manoel
Raffaelli
Ipiranga
Sicredi
Ponto Grill
Geral

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 55 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

16/08/2025 07h50
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.902 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 55 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© EBC/Divulgação Jornalistas da EBC estão na lista dos 100+Admirados do Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil Aprovados em três carreiras do CNU têm resultados finais homologados
© Bruno Peres/Agência Brasil Comitê finaliza texto com princípios para regulação de redes sociais
Tenente Portela, RS
Atualizado às 07h07
10°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima:

Sensação

1.66 km/h

Vento

91%

Umidade

Ponto Grill
Fitness
Mercado Balestrin
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Meganet
Tarzan
APPATA
Agro Niederle
Lazzaretti
Ipiranga
Unimed
Raffaelli
Mercado do povo
F&J Santos
Império
Sicoob
Rádio Municipal
Sala
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Seco
Ipiranga
Agro Niederle
APPATA
Sicredi
Mecânica Jaime
Tarzan
Meganet
Seu Manoel
Mercado do povo
Lazzaretti
Sicoob
Raffaelli
Rádio Municipal
Sala
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Fitness
Império
Sicoob
Unimed
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Programa Libertar orienta jovens sobre prevenção à violência sexual em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas
F&J Santos
Sicoob
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ipiranga
Mecânica Jaime
Meganet
Fitness
APPATA
Raffaelli
Império
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Sala
Agro Niederle
Seu Manoel
Mercado do povo
Ponto Grill
Seco
Unimed
Sicredi
Últimas notícias
Há 55 minutos Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 55 milhões
Há 9 horas Apex amplia ação nos EUA para apoiar empresas atingidas pelo tarifaço
Há 9 horas STF mantém decisão que anulou processo contra Palocci na Lava Jato
Há 11 horas Governo brasileiro condena criação de novos assentamentos na Palestina
Há 11 horas Associação de médicos cubanos repudia ação dos EUA contra Mais Médicos
Sicoob
Sicredi
Tarzan
Lazzaretti
APPATA
Meganet
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Fitness
Ipiranga
F&J Santos
Império
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sala
Raffaelli
Unimed
Ponto Grill
Seco
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 6 dias Tenente Portela realiza evento do Agosto Dourado em incentivo ao aleitamento materno Saúde
2
Há 4 dias PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista
3
Há 6 dias 7º BPM promove ação para garantir segurança da comunidade escolar
4
Há 4 dias Resposta a ‘tarifaço’ não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet
5
Há 5 dias Projeto Tamandaré leva pavimentação a seis ruas e beneficia mais de 130 imóveis
Unimed
APPATA
Mecânica Jaime
Meganet
Império
Raffaelli
Tarzan
Fitness
Ipiranga
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicredi
Rádio Municipal
Seu Manoel
F&J Santos
Ipiranga
Agro Niederle
Sala
Mercado Balestrin
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Seco
Unimed
APPATA
Ponto Grill
Seco
Sicoob
Seu Manoel
Império
Agro Niederle
Tarzan
Sala
Hospital Santo Antonio
Meganet
Rádio Municipal
F&J Santos
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Raffaelli
Mercado Balestrin
Fitness
Ipiranga
Sicredi
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados