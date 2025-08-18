WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Ponto Grill
Fitness
Niederle
Rádio Municipal
Raffaelli
Folha Popular
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Império
Seco
Mecânica Jaime
Sicoob
Unimed
Sala
Tarzan
Meganet
Mercado do povo
APPATA
Lazzaretti
Ipiranga
F&J Santos
Economia

Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 4,95%

Estimativa para o PIB é 2,21% este ano

18/08/2025 13h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, passou de 5,05% para 4,95% este ano. É a décima segunda redução seguida na estimativa, publicada no Boletim Focus desta segunda-feira (18). A pesquisa é divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC) com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos.

Para 2026, a projeção da inflação variou de 4,41% para 4,4%. Para 2027 e 2028, as previsões são de 4% e 3,8%, respectivamente.

A estimativa para este ano está acima do teto da meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC. Definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), a meta é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 1,5% e o superior 4,5%.

Em julho, pressionada pela conta de energia mais cara, a inflação oficial divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) fechou em 0,26% , sendo o segundo mês seguido de queda no preço dos alimentos, o que ajudou a segurar o índice. No acumulado em 12 meses, o IPCA alcançou 5,23%, acima do teto da meta de até 4,5%.

Juros

Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 15% ao ano pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do BC. O recuo da inflação e o início da desaceleração da economia fizeram o colegiado interromper o ciclo de aumento de juros na última reunião , no mês passado, após sete altas seguidas na Selic.

Em comunicado, o Copom informou que a política comercial dos Estados Unidos aumentou as incertezas em relação aos preços. A autoridade monetária informou que, por enquanto, pretende manter os juros básicos, mas não descartou a possibilidade de voltar a elevar a Selic caso seja necessário.

A estimativa dos analistas é que a taxa básica encerre 2025 nos 15% ao ano. Para o fim de 2026, a expectativa é que a Selic caia para 12,5% ao ano. Para 2027 e 2028, a previsão é que ela seja reduzida novamente para 10,5% ao ano e 10% ao ano, respectivamente.

Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, a finalidade é conter a demanda aquecida, e isso causa reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Mas, além da Selic, os bancos consideram outros fatores na hora de definir os juros cobrados dos consumidores, como risco de inadimplência, lucro e despesas administrativas.

Assim, taxas mais altas também podem dificultar a expansão da economia.

Quando a taxa Selic é reduzida a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a inflação e estimulando a atividade econômica.

PIB e câmbio

A estimativa das instituições financeiras para o crescimento da economia brasileira este ano permaneceu em 2,21% nesta edição do Boletim Focus. Para 2026, a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB, a soma dos bens e serviços produzidos no país) ficou em 1,87%. Para 2027 e 2028, o mercado financeiro estima expansão do PIB em 1,87% e 2%, respectivamente.

Puxada pela agropecuária no primeiro trimestre deste ano, a economia brasileira cresceu 1,4% , de acordo com o IBGE. Em 2024, o PIB fechou com alta de 3,4%. O resultado representa o quarto ano seguido de crescimento, sendo a maior expansão desde 2021, quando o PIB alcançou 4,8%.

A previsão da cotação do dólar está em R$ 5,60 para o fim deste ano. No fim de 2026, estima-se que a moeda norte-americana fique em R$ 5,70.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Alckmin: socorro a exportador não causará impacto fiscal
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Alckmin: socorro a exportador afetado por tarifas não causará impacto
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Brasileiros não resgatam de R$ 10 mil a R$ 50 mil de parentes mortos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
25°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
25°

Sensação

1.68 km/h

Vento

57%

Umidade

Agro Niederle
Império
Raffaelli
Ponto Grill
Sicredi
Tarzan
Fitness
Meganet
Sicoob
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Seco
Seu Manoel
APPATA
Sala
F&J Santos
Unimed
Rádio Municipal
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Agro Niederle
Unimed
Sicoob
APPATA
Meganet
Sala
Sicredi
Tarzan
Rádio Municipal
Império
Seu Manoel
Sicoob
Fitness
Raffaelli
Lazzaretti
Ponto Grill
F&J Santos
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Programa Libertar orienta jovens sobre prevenção à violência sexual em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas
Fitness
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
F&J Santos
Império
Unimed
Meganet
Rádio Municipal
Seco
Lazzaretti
APPATA
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Ipiranga
Tarzan
Sicoob
Sala
Agro Niederle
Ponto Grill
Raffaelli
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 1 hora Comissão aprova projeto que torna hediondo o crime de subtração de criança
Há 2 horas Comissão aprova obrigação de condomínios adotarem medidas para a proteção de crianças
Há 2 horas Conselho de Ética faz novo sorteio para escolha de relator em processo contra André Janones
Há 2 horas Comissão aprova proposta para classificar organização criminosa armada como crime hediondo
Há 2 horas EUA querem impor solução constitucionalmente impossível para o Brasil
Lazzaretti
APPATA
Tarzan
Mecânica Jaime
Fitness
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sala
Meganet
Raffaelli
Mercado Balestrin
Unimed
F&J Santos
Ipiranga
Seco
Ponto Grill
Sicoob
Império
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sicredi
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 7 dias PGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpista Segundo investigação da PF, dupla solicitava doações via Pix
2
Há 2 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares
3
Há 5 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 4 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
5
Há 6 dias Resposta a ‘tarifaço’ não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet
Tarzan
Unimed
Seu Manoel
Seco
APPATA
Ipiranga
Ipiranga
Fitness
Lazzaretti
F&J Santos
Agro Niederle
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicoob
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Império
Meganet
Raffaelli
Sicredi
Sala
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Império
Tarzan
Sicoob
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Agro Niederle
Meganet
Ipiranga
APPATA
Sala
Unimed
Fitness
F&J Santos
Raffaelli
Lazzaretti
Sicredi
Ponto Grill
Seco
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados