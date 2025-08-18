WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Mecânica Jaime
Tarzan
Sicoob
Lazzaretti
Meganet
Seu Manoel
Folha Popular
Seco
Rádio Municipal
Ipiranga
Mercado do povo
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sala
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Império
Sicredi
Niederle
Unimed
APPATA
Ponto Grill
Economia

Governo vai migrar 4 milhões de contratos para app do consignado CLT

Trabalhador poderá escolher outro banco por meio do celular

18/08/2025 21h42
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Os trabalhadores com operações antigas de crédito consignado poderão, em breve, fazer a portabilidade sem sair de casa, por meio do celular.

A partir desta quinta-feira (21) e até novembro, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) transferirá cerca de 4 milhões de contratos antigos para a plataforma Crédito do Trabalhador, que fornece crédito com juros mais baixos a trabalhadores com carteira assinada.

Os contratos antigos pertencem a funcionários que trabalham ou trabalhavam em empresas que tinham parceria com bancos para oferecer empréstimos com desconto das parcelas no salário.

No modelo antigo, as empresas privadas tinham de fazer convênios com determinado banco para possibilitar o desconto na folha de pagamento. O trabalhador CLT tinha a opção de pegar o crédito consignado apenas na instituição com a qual o empregador assinou o convênio e compartilhou os dados funcionais. Esse modelo será extinto em novembro.

Com o Programa Crédito do Trabalhador, mais de 70 bancos e instituições financeiras poderão ter acesso ao perfil de trabalhadores com carteira assinada através do eSocial, sistema eletrônico obrigatório que unifica informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais de empregadores e empregados de todo o país. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o volume de crédito consignado privado poderá ultrapassar os R$ 120 bilhões neste ano.

Desde junho, o trabalhador pode fazer a portabilidade de operações antigas do crédito consignado privado, escolhendo a instituição financeira que oferecer as melhores condições (como juros baixos e parcelas reduzidas).

O processo, no entanto, só pode ser feito por meio do aplicativo do banco ou nas agências bancárias.

A migração das operações antigas para a plataforma Crédito do Trabalhador, disponível no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou na página de mesmo nome na internet, será feita pela Dataprev, estatal contratada pelo Ministério do Trabalho e Emprego para elaborar a plataforma.

Ampliação

Essa é a quarta etapa de ampliação da portabilidade da nova linha de consignado para trabalhadores CLT. Em abril, o trabalhador podia trocar dívidas caras por mais baratas dentro do mesmo banco. Em maio, começou a valer a migração do consignado para CLT entre bancos diferentes .

Desde junho, o trabalhador que contratou a nova modalidade de consignado privado poderá trocar de instituição financeira, escolhendo a que oferecer juros mais baixos.

Nessa etapa, qualquer dívida de qualquer banco pode ser migrada, inclusive as linhas do Crédito do Trabalhador contratadas desde março. No entanto, o procedimento podia ser feito apenas nos aplicativos e nos sites das mais de 70 instituições financeiras habilitadas no programa.

Também chamada de Consignado para CLT, a nova modalidade emprestou, até o fim da semana passada, R$ 27,8 bilhões a 3.919.679 trabalhadores. Foram assinados 5.643.384 contratos, com juros médios de 3,58% ao mês. Cerca de 60% das operações atendem a trabalhadores que ganham até quatro salários mínimos.

Como funciona

No aplicativo Carteira de Trabalho Digital, o trabalhador autoriza o compartilhamento de seus dados (como CPF, tempo de empresa e margem disponível).

  • Em até 24 horas, instituições financeiras enviam ofertas de crédito;
  • O trabalhador escolhe a melhor proposta, com juros menores;
  • As parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento;
  • Até 35% da renda mensal podem ser comprometidos com o empréstimo.

Como pedir a portabilidade

  • Verificar se o banco de destino oferece o novo consignado para CLT;
  • Pedir a portabilidade nos canais digitais da instituição (site ou aplicativo);
  • A partir de 21 de agosto, portabilidade também pode ser pedida no aplicativo Carteira de Trabalho, com migração gradual até novembro;
  • A nova instituição quita a dívida anterior e assume o crédito automaticamente, com os juros e os prazos da nova linha.
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal JrAgência Brasil Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 4,95%
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Alckmin: socorro a exportador não causará impacto fiscal
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Alckmin: socorro a exportador afetado por tarifas não causará impacto
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h08
19°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
19°

Sensação

3.85 km/h

Vento

78%

Umidade

Sala
Sicredi
Rádio Municipal
Lazzaretti
Agro Niederle
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Fitness
Tarzan
Ponto Grill
Sicoob
Meganet
Mecânica Jaime
Seu Manoel
F&J Santos
Unimed
Império
APPATA
Mercado Balestrin
Raffaelli
Seco
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Ipiranga
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Meganet
APPATA
Ponto Grill
Agro Niederle
Rádio Municipal
Unimed
Tarzan
F&J Santos
Raffaelli
Sicoob
Sala
Império
Lazzaretti
Fitness
Seu Manoel
Sicoob
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Programa Libertar orienta jovens sobre prevenção à violência sexual em Vista Gaúcha
Derrubadas - RS
Atenção à primeira infância é pauta de encontro intersetorial em Derrubadas
Rádio Municipal
Sicoob
Fitness
Sala
Império
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Seco
Mecânica Jaime
F&J Santos
Ponto Grill
APPATA
Hospital Santo Antonio
Unimed
Agro Niederle
Lazzaretti
Ipiranga
Seu Manoel
Meganet
Tarzan
Sicredi
Raffaelli
Últimas notícias
Há 1 hora Pix não discrimina empresas estrangeiras, responde Brasil aos EUA
Há 1 hora Festival de Cinema de Gramado discute turismo audiovisual e oportunidades para produtores
Há 1 hora Comissão aprova criação de cartão para acompanhar saúde bucal infantil
Há 1 hora Governo vai migrar 4 milhões de contratos para app do consignado CLT
Há 1 hora AGU pede que Meta exclua chatbots que promovem erotização infantil
Império
Mercado Balestrin
Fitness
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Ponto Grill
Unimed
Tarzan
Seco
F&J Santos
Rádio Municipal
Sala
Mercado do povo
Lazzaretti
Raffaelli
Agro Niederle
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sicoob
Meganet
APPATA
Sicredi
Mais lidas
1
Há 2 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 4 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 6 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 6 dias Resposta a ‘tarifaço’ não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet
5
Há 6 dias Moraes diz que visitas a Bolsonaro devem ter anuência da defesa
Seco
Raffaelli
Lazzaretti
Ipiranga
Sala
APPATA
Mercado Balestrin
Fitness
Hospital Santo Antonio
Império
Mecânica Jaime
Ponto Grill
F&J Santos
Unimed
Agro Niederle
Rádio Municipal
Meganet
Tarzan
Sicredi
Ipiranga
Seu Manoel
Sicoob
Raffaelli
Mecânica Jaime
Fitness
Sicredi
Sicoob
F&J Santos
Império
Tarzan
Sala
Ipiranga
Mercado do povo
Lazzaretti
Ponto Grill
Seu Manoel
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Unimed
APPATA
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Seco
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados