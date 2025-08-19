WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Sicredi
Seu Manoel
Meganet
Mercado Balestrin
Fitness
Seco
Unimed
Niederle
Mercado do povo
APPATA
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Império
Sala
Rádio Municipal
Ipiranga
Tarzan
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Raffaelli
Ponto Grill
Geral

Mais de 10 mil roubos de carga foram registrados no país em 2024

Prejuízos são estimados em R$ 1,2 bilhão

19/08/2025 09h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Problemas com a malha rodoviária e o elevado índice de roubo nas estradas são os maiores desafios enfrentados pelo transporte de cargas no país. Em 2024, dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp) indicam que o país registrou, em média, 27 roubos de cargas por dia.

O roubo de cargas no Brasil vem sendo grande fonte de receita para as quadrilhas especializadas. De acordo com o relatório de Análise de Roubo de Cargas, os ataques cresceram 24,8% no primeiro semestre de 2025. Dados da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística indicam que, em 2024, foram contabilizados 10.478 roubos de carga no país, com prejuízos estimados em R$ 1,2 bilhão.

Investimentos adicionais em segurança e tecnologia, atrasos nas entregas e necessidade de rotas mais longas para evitar áreas de risco comprometem toda a cadeia logística. Essas medidas elevam os custos repassados ao consumidor final e reduzem a competitividade dos produtos brasileiros no mercado.

Desde 2023, com a promulgação da Lei 14.599/23, a contratação dos seguros de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga (RCTR-C), o de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RC-DC) e o de Responsabilidade Civil de Veículo (RC-V) é obrigatória, o que tem impactado a procura pelos produtos de seguros.

Nos primeiros cinco meses deste ano, de acordo com dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), a arrecadação do RC-DC cresceu 8,1%, alcançando R$ 570 milhões, enquanto as indenizações subiram 12,4%, totalizando R$ 239 milhões. Já o RCTR-C avançou 1,5%, somando R$ 721 milhões em prêmios, com pagamentos de quase R$ 520 milhões, alta de 5,2%.

Portaria

O cenário deve ganhar novo impulso com a Portaria Suroc nº 27/2025, publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em 11 de agosto último. A norma prevê a suspensão do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) para empresas que não comprovarem a contratação dos seguros exigidos.

Para o diretor de Relações Institucionais CNseg, Esteves Colnago, a portaria trará maior eficiência e controle para o exercício do transporte de cargas nas estradas brasileiras.

“É de suma importância essa nova normativa da ANTT. Ela traz uma evolução no método de fiscalização, saindo de uma abordagem baseada em documentos físicos para um modelo digital e integrado, o que promete maior eficiência e controle sobre a obrigatoriedade da cobertura de seguros no transporte de cargas, aumentando a segurança para todos os envolvidos na cadeia logística”, afirmou.

A comprovação poderá ser feita de duas formas: pela apresentação do frontispício (folha de rosto) da apólice ou do certificado de seguro à fiscalização da ANTT; ou pela verificação automática, por meio de intercâmbio de dados em tempo real entre a agência e as seguradoras (ou entidade que as represente).

O sistema digital deverá estar plenamente implementado até 10 de março de 2026, prazo definido pelo Artigo 3º da portaria. Até lá, a ANTT disponibilizará às seguradoras um manual técnico para integração via webservice, garantindo o envio automático das informações relativas à contratação dos seguros.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Não vamos permitir preconceito contra a Região Norte, diz Sabino
Foto: Divulgação Representantes da Defesa Civil Regional se reúnem com lideranças em Miraguaí
Foto: Bombeiros Voluntários Tenente Portela participa de votação popular para emenda de R$ 1 milhão destinada aos Bombeiros Voluntários
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h08
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 12°
21°

Sensação

4.45 km/h

Vento

56%

Umidade

Meganet
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Império
APPATA
Agro Niederle
Ipiranga
Sicoob
Sicredi
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Raffaelli
F&J Santos
Mecânica Jaime
Seco
Fitness
Sala
Mercado do povo
Unimed
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Mercado do povo
Agro Niederle
APPATA
Ponto Grill
Rádio Municipal
Império
Unimed
Raffaelli
Tarzan
Sala
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicoob
Sicoob
F&J Santos
Fitness
Ipiranga
Lazzaretti
Sicredi
Meganet
Municípios
Miraguaí - RS
Representantes da Defesa Civil Regional se reúnem com lideranças em Miraguaí
Miraguaí - RS
Novo modelo de avaliação da saúde é tema de capacitação em Miraguaí
F&J Santos
Seu Manoel
Império
Sicredi
Unimed
Sicoob
Ponto Grill
APPATA
Mecânica Jaime
Fitness
Raffaelli
Seco
Agro Niederle
Tarzan
Ipiranga
Sala
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Meganet
Últimas notícias
Há 11 minutos Não vamos permitir preconceito contra a Região Norte, diz Sabino
Há 11 minutos Comissão debate prioridades do Ministério dos Transportes
Há 11 minutos Governo cumprirá meta de reduzir benefícios fiscais, diz Tebet
Há 11 minutos Informe epidemiológico aponta cenário desafiador da tuberculose no Estado
Há 11 minutos Acesso de alunos aos dados de instituições de ensino vai a Plenário
Unimed
Tarzan
Sicoob
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sicredi
Seco
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mercado do povo
Império
Raffaelli
Agro Niederle
Sala
APPATA
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
F&J Santos
Seu Manoel
Fitness
Mecânica Jaime
Meganet
Mais lidas
1
Há 3 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 5 dias “Não vejo ambiente para anistia ampla, geral e irrestrita”, diz Hugo Motta
3
Há 6 dias “Parecia um hospital de guerra”, lembra mãe de jovem morto em chacina
4
Há 7 dias Resposta a ‘tarifaço’ não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet
5
Há 7 dias Moraes diz que visitas a Bolsonaro devem ter anuência da defesa
Lazzaretti
Ipiranga
Mercado Balestrin
Raffaelli
Unimed
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicredi
Seu Manoel
Fitness
Sala
Império
Agro Niederle
Sicoob
Seco
APPATA
Rádio Municipal
Meganet
Ponto Grill
Ipiranga
Unimed
Sicoob
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sala
Agro Niederle
Raffaelli
Tarzan
Mecânica Jaime
Lazzaretti
APPATA
Seu Manoel
Mercado do povo
Fitness
Rádio Municipal
Ipiranga
Império
Seco
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Meganet
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados