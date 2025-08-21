WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Ponto Grill
Folha Popular
Niederle
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sala
Seco
APPATA
Tarzan
F&J Santos
Mercado Balestrin
Ipiranga
Seu Manoel
Fitness
Raffaelli
Sicoob
Rádio Municipal
Império
Lazzaretti
Sicredi
Unimed
Geral

TV Brasil lidera interações nas redes entre instituições federais

Emissora pública registrou mais de 25 milhões de interações este ano

21/08/2025 21h27
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Divulgação/EBC
© Divulgação/EBC

A TV Brasil alcançou o primeiro lugar no ranking das instituições públicas do Governo Federal com maior número de interações nas redes sociais no primeiro semestre de 2025 , segundo dados da plataforma Social Media Gov. A emissora pública superou inclusive a conta oficial do Governo Federal, a @govbr, consolidando sua posição como referência em comunicação digital no setor público.

De janeiro a junho, a TV Brasil registrou 25.698.940 interações , enquanto os perfis @govbr ficaram com o segundo lugar com 16.822.522 interações.

O levantamento considera curtidas, comentários, compartilhamentos e outras formas de engajamento nas principais plataformas sociais.

Além da liderança da TV Brasil , outras contas administradas pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) também figuram entre as dez primeiras colocadas:

  • 3º lugar: EBC
  • 9º lugar: Canal Gov
  • 10º lugar: Agência Brasil

A EBC é responsável pela gestão de mais de 30 perfis institucionais que juntos acumulam mais de 12 milhões de seguidores.

Segundo o novo presidente da empresa, André Basbaum, a EBC cresceu muito nas redes sociais nos últimos anos e os investimentos para ainda melhores resultados seguirão acontecendo.

“Precisamos levar informação de qualidade e confiável para todos os cidadãos e cidadãs. E as pesquisam indicam que o maior consumo de conteúdo por parte dos brasileiros é feito por meio da televisão e das redes sociais", pontua.

Histórico

O reconhecimento também não é inédito. Em abril, a EBC venceu a 3ª edição do Prêmio Social Media Gov, na categoria “Comunicação como Serviço”, que premia instituições que promovem informações de interesse público com conteúdos relevantes e acessíveis.

Cinco conteúdos do programa Sem Censura , da TV Brasil , foram indicados, abordando temas como saúde, segurança e uso de redes sociais na infância e adolescência.

As medições da plataforma Social Media Gov de 2023 demonstram que as contas administradas pela EBC nem sequer figuravam na lista das dez contas do Governo Federal com maior número de interações.

Já em 2024, o primeiro lugar era ocupado pelo Exército Brasileiro, com 17.927.265 interações.

A EBC figurava em 6º lugar, com 6.731.887. O Governo do Brasil manteve-se estável na 2ª colocação de 2023 a 2025.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tomaz Silva/Agência Brasil Operação desvenda golpe de quase R$ 6 milhões em compra de automóveis
Imagem: Divulgação Vista Gaúcha realiza evento especial em alusão ao Agosto Lilás
Imagem: Divulgação Chá Lilás promove roda de conversa em Barra do Guarita sobre o fim da violência contra a mulher
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
18°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima: 10°
18°

Sensação

1.82 km/h

Vento

95%

Umidade

Tarzan
Mercado do povo
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Unimed
Seu Manoel
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mecânica Jaime
Meganet
Sala
Sicredi
Ponto Grill
Raffaelli
Agro Niederle
Império
Seco
Fitness
Sicoob
Rádio Municipal
APPATA
Lazzaretti
Raffaelli
Mercado do povo
Unimed
Mecânica Jaime
Seu Manoel
F&J Santos
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Ponto Grill
Sala
Fitness
Agro Niederle
Tarzan
Sicredi
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicoob
Império
APPATA
Meganet
Sicoob
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha realiza evento especial em alusão ao Agosto Lilás
Miraguaí - RS
Formatura do PROERD reúne estudantes de escolas municipais e estaduais
Rádio Municipal
Unimed
F&J Santos
Seu Manoel
Mercado do povo
Sicoob
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sala
Império
Lazzaretti
Tarzan
Sicredi
Fitness
Meganet
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seco
Agro Niederle
Mecânica Jaime
APPATA
Ipiranga
Últimas notícias
Há 41 minutos PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
Há 4 horas TV Brasil lidera interações nas redes entre instituições federais
Há 4 horas Lula quer reforçar o engajamento de países amazônicos na COP30
Há 4 horas Operação desvenda golpe de quase R$ 6 milhões em compra de automóveis
Há 4 horas CCJ aprova prazo maior para avaliação de desempenho de bolsista em caso de maternidade
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mercado do povo
Sala
Mercado Balestrin
Seco
Sicoob
Meganet
Lazzaretti
Seu Manoel
Sicredi
Raffaelli
Mecânica Jaime
Império
Rádio Municipal
Tarzan
Agro Niederle
Ponto Grill
Unimed
APPATA
Ipiranga
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 5 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 2 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 3 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 7 dias Polícia Civil apreende armas em operação contra violência doméstica
5
Há 3 dias Show dos Monarcas marca o 11º Portelaço
Mercado Balestrin
Sicoob
Agro Niederle
Meganet
Rádio Municipal
Sala
Ponto Grill
Lazzaretti
Ipiranga
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Unimed
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Raffaelli
Império
Fitness
Sicredi
Ipiranga
F&J Santos
APPATA
Seco
Agro Niederle
Sala
Raffaelli
Meganet
Rádio Municipal
Seco
Mercado do povo
Seu Manoel
APPATA
Mecânica Jaime
Sicredi
Unimed
F&J Santos
Tarzan
Império
Fitness
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Ipiranga
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados