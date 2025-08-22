WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
APPATA
Raffaelli
Niederle
Mercado Balestrin
Império
Mercado do povo
Sicoob
Rádio Municipal
Meganet
Unimed
Sicredi
Seu Manoel
Folha Popular
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sala
F&J Santos
Tarzan
Seco
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Economia

Receita libera consulta a quarto lote de restituição do IR

Cerca de 1,9 milhão de contribuintes receberão R$ 2,92 bilhões

22/08/2025 07h55
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

A partir das 10h desta sexta-feira (22), cerca de 1,9 milhão de contribuintes que entregaram a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física deste ano acertarão as contas com o Leão. Nesse horário, a Receita Federal liberará a consulta ao quarto dos cinco lotes de restituição de 2025 . O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores .

Ao todo, 1.884.035 contribuintes receberão R$ 2,92 bilhões. A maior parte do valor, informou o Fisco, irá para contribuintes sem prioridade no reembolso, que declararam perto do fim do prazo.

As restituições estão distribuídas da seguinte forma:

  • 1.454.509 contribuintes sem prioridade;
  • 312.915 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix;
  • 72.434 contribuintes de 60 a 79 anos;
  • 22.841 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;
  • 13.515 contribuintes acima de 80 anos;
  • 7.821 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave.

Embora não tenham prioridade por lei, os contribuintes que usaram dois procedimentos em conjunto, pré-preenchida e Pix, passaram a ter prioridade no recebimento da restituição neste ano. No entanto, a maior parte das restituições a esse público foi paga nos três lotes anteriores.

A consulta poderá ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

O pagamento será feito em 29 de agosto, na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda . Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.

Se, por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil . Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição depois de um ano, deverá requerer o valor no Portal e-CAC. Ao entrar na página, o cidadão deve acessando o menu “Declarações e Demonstrativos”, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no campo "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Valter Campanato/Agência Brasil Consumo em supermercados cresceu 4% em julho, aponta Abras
© Arte sobre foto de Marcelo Camargo/Agência Brasil Arrecadação federal cresce 4,6% em julho e bate recorde para o mês
© Lula Marques/ Agência Brasil Tarifaço: BNDES vai “entrar forte” no apoio a empresas, diz Mercadante
Tenente Portela, RS
Atualizado às 10h07
26°
Parcialmente nublado Máxima: 29° - Mínima: 18°
26°

Sensação

4.17 km/h

Vento

50%

Umidade

Sicredi
Sala
F&J Santos
Império
Fitness
Meganet
Seco
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Unimed
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Agro Niederle
Rádio Municipal
Raffaelli
Mercado do povo
Seu Manoel
Lazzaretti
Ponto Grill
APPATA
Sicoob
Tarzan
Fitness
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sala
Ponto Grill
Sicoob
Tarzan
Sicoob
Mecânica Jaime
Agro Niederle
F&J Santos
Sicredi
Império
Unimed
Lazzaretti
Mercado do povo
APPATA
Raffaelli
Municípios
Derrubadas - RS
Prefeitura incentiva suinocultura em Linha São Jorge
Derrubadas - RS
Equipe do CRAS se reúne para alinhar ações municipais
Ponto Grill
Tarzan
Império
Sicredi
Mercado do povo
Fitness
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Meganet
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sala
Ipiranga
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sicoob
Unimed
Mercado Balestrin
Seco
Lazzaretti
Agro Niederle
APPATA
Últimas notícias
Há 48 minutos Parcela de famílias que pagam aluguel sobe 25% em 8 anos, mostra IBGE
Há 48 minutos Proporção de brasileiros que moram sozinhos cresce 52% em 12 anos
Há 1 hora Prefeitura incentiva suinocultura em Linha São Jorge
Há 1 hora Equipe do CRAS se reúne para alinhar ações municipais
Há 2 horas Seminário Regional UNCME/AMUCELEIRO discute educação inclusiva e Planos Decenais
Fitness
Seu Manoel
Raffaelli
Agro Niederle
Ipiranga
Rádio Municipal
Sicredi
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Império
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Unimed
Ponto Grill
Seco
Mercado do povo
APPATA
Tarzan
Meganet
Sicoob
Sala
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 6 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 3 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 3 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 3 dias Show dos Monarcas marca o 11º Portelaço
5
Há 7 dias Padilha diz ser "ato covarde" cancelamento de vistos da filha e esposa
APPATA
Fitness
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sicredi
Ponto Grill
F&J Santos
Raffaelli
Seu Manoel
Império
Meganet
Mecânica Jaime
Sicoob
Mercado Balestrin
Sala
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ipiranga
Seco
Tarzan
Unimed
Raffaelli
Unimed
F&J Santos
Fitness
Tarzan
Lazzaretti
Sicredi
Império
Sala
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Seco
APPATA
Seu Manoel
Ipiranga
Sicoob
Meganet
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados