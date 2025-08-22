Portela Engenharia e Construção: Qualidade e Confiança em Tenente Portela

Esta matéria faz parte da série especial do Jornal Folha Popular em comemoração aos 70 anos de Tenente Portela, homenageando empresas e profissionais que contribuem para a história, o desenvolvimento e a identidade do nosso município.

Fundada em 2021 por Mário Tessari, a Portela Engenharia e Construção consolidou-se como referência no setor de materiais de construção em Tenente Portela. Localizada na Avenida Santa Rosa, nº 818, a empresa nasceu com o propósito de oferecer soluções completas para quem deseja construir ou reformar, unindo qualidade, variedade e bom atendimento.

A loja disponibiliza ampla linha de materiais elétricos e hidráulicos, iluminação, ferramentas, pisos e acabamentos, além de projetos que garantem praticidade e inovação. Mais do que fornecer produtos, busca ser parceira de quem transforma sonhos em realidade, destacando-se pela confiança, preços competitivos e proximidade com a comunidade.

Em pouco tempo de atuação, a empresa já conquistou a preferência dos portelenses, tornando-se parte importante do

desenvolvimento local. Neste ano em que Tenente Portela celebra sete décadas de emancipação, a Portela Engenharia e Construção manifesta seu orgulho em fazer parte dessa história e reafirma o compromisso de seguir contribuindo com o crescimento da cidade e da região.

Contato: (55) 99915-7584