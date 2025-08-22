WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
Sicredi
Mecânica Jaime
Folha Popular
Unimed
Seco
Hospital Santo Antonio
APPATA
Fitness
Niederle
Seu Manoel
Raffaelli
Sicoob
Meganet
Tarzan
Ponto Grill
F&J Santos
Mercado do povo
Sala
Império
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Geral

Proporção de brasileiros que moram sozinhos cresce 52% em 12 anos

Um em cada cinco domicílios tem apenas um morador

22/08/2025 10h53
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A proporção de brasileiros que moram sozinhos saltou 52% no intervalo de 12 anos . Em 2024, 18,6% dos domicílios eram habitados por apenas uma pessoa , o que equivale a aproximadamente um em cada cinco. Em 2012, essa parcela era de 12,2% .

Em 2012, o Brasil tinha 61,2 milhões de endereços, sendo 7,5 milhões com um morador. Em 2024, eram 77,3 milhões de lares, sendo 14,4 milhões com apenas uma pessoa .

A constatação faz parte de uma edição especial da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (22) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) .

O analista da pesquisa, William Kratochwill, aponta que o crescimento de residências com apenas um morador está associado ao envelhecimento da população . De acordo com a Pnad, em 12 anos, a parcela de pessoas com 65 anos ou mais de idade passou de 7,7% para 11,2%.

“Quarenta por cento das unidades unipessoais [com um único morador] no Brasil são ocupadas por pessoas de 60 anos ou mais”, informa.

“São aqueles que acabam ficando viúvos ou que viviam com família, e os filhos vão ter suas próprias famílias, e isso faz com que eles vão ficando cada vez mais sozinhos no sentido de residência”, completa Kratochwill.

Migração para trabalho

O pesquisador assinala que o mercado de trabalho também é um indutor para aumento de lares unipessoais.

“Nos grandes centros é mais comum as pessoas migrarem para trabalho, primeiro vão sozinhas para se estabelecer em um novo emprego”, diz.

A pesquisa detalha que, em quatro estados, a proporção de residências com apenas um morador supera 20%:

  • Rio de Janeiro: 22,6%
  • Rio Grande do Sul: 20,9%
  • Goiás: 20,2%
  • Minas Gerais: 20,1%

Na outra ponta, quatro estados do Norte e o Maranhão ficam abaixo de 14%:

  • Roraima: 14,7%
  • Pará: 14,6%
  • Amazonas: 14,1%
  • Amapá: 13,6%
  • Maranhão: 13,5%

Mulheres e homens

Entre os 14,4 milhões de pessoas que moravam sozinhas em 2024, a maioria era homem (55,1%); e 44,9%, mulheres.

Entre os homens, a maior parte (57,2%) fica na faixa etária de 30 a 59 anos. “Pode ser também a história da pessoa que se separa, e os filhos ficam normalmente com a mulher”, acredita. “Aqueles que arrumam uma nova ocupação no outro estado e vão primeiro se estabilizar para, quem sabe, depois levar a família, ou algo que seja considerado temporário de um ano ou dois anos”, complementa.

Entre as mulheres que moram sozinhas, a faixa etária predominante é a de mais de 60 anos , que abrange 55,5% desse universo feminino.

“São pessoas que já estão no final do ciclo da vida, com os filhos tendo as suas famílias, com o marido tendo falecido, então são as viúvas”, diz Kratochwill.

Outras formações

A Pnad identificou que os demais agrupamentos familiares perderam participação no perfil dos domicílios brasileiros .

O de maior expressão é o nuclear, formado pelo casal, com ou sem filhos (inclusive adotivos e de criação) ou enteados. O grupo inclui também as unidades domésticas monoparentais (pai ou mãe e filho). Em 2012, eram 68,4%; em 2024, 65,7%.

Também perderam espaço as composições estendidas (de 17,9% para 14,5%) e compostas (de 1,6% para 1,2%).

As estendidas são constituídas por uma pessoa responsável e pelo menos um parente, que não configure o modelo nuclear. Compostas são aquelas que possuem também uma pessoa sem parentesco, podendo ser agregado, pensionista, convivente ou empregado doméstico, segundo classifica o IBGE.

Perfil dos lares

A edição anual da pesquisa identificou que o país tinha 211,9 milhões de habitantes em 2024 . As mulheres eram pouco mais da metade (51,2%), o que representa haver 95,2 homens para cada 100 mulheres no Brasil.

Conforme tendência adiantada pelo Censo 2022 , os pardos superaram os brancos, alcançando 46,1% da população. Se declararam brancos 42,1% e pretos, 10,7%.

Quase metade (42%) dos moradores do país vivia na Região Sudeste em 2024 . São Paulo é o estado com maior número de moradores, quase 46 milhões de habitantes, o que representa 22% da população do país.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Joédson Alves/Agência Brasil Parcela de famílias que pagam aluguel sobe 25% em 8 anos, mostra IBGE
Foto: Divulgação Prefeitura incentiva suinocultura em Linha São Jorge
Foto: Divulgação Equipe do CRAS se reúne para alinhar ações municipais
Tenente Portela, RS
Atualizado às 10h07
26°
Parcialmente nublado Máxima: 29° - Mínima: 18°
26°

Sensação

4.17 km/h

Vento

50%

Umidade

Raffaelli
Lazzaretti
Meganet
Império
Ponto Grill
Sicoob
Sala
Mercado do povo
Tarzan
Sicredi
Agro Niederle
Seco
Rádio Municipal
APPATA
Fitness
Seu Manoel
Mecânica Jaime
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ipiranga
Unimed
Sicoob
Unimed
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicoob
Mercado do povo
Ipiranga
Tarzan
APPATA
Fitness
Raffaelli
Meganet
Ponto Grill
Império
F&J Santos
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sala
Municípios
Derrubadas - RS
Prefeitura incentiva suinocultura em Linha São Jorge
Derrubadas - RS
Equipe do CRAS se reúne para alinhar ações municipais
Ipiranga
Raffaelli
Unimed
Império
Lazzaretti
Meganet
Seco
Tarzan
Sala
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Agro Niederle
APPATA
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicoob
Fitness
Sicredi
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 50 minutos Parcela de famílias que pagam aluguel sobe 25% em 8 anos, mostra IBGE
Há 50 minutos Proporção de brasileiros que moram sozinhos cresce 52% em 12 anos
Há 1 hora Prefeitura incentiva suinocultura em Linha São Jorge
Há 1 hora Equipe do CRAS se reúne para alinhar ações municipais
Há 2 horas Seminário Regional UNCME/AMUCELEIRO discute educação inclusiva e Planos Decenais
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Tarzan
Lazzaretti
Seco
Império
F&J Santos
Rádio Municipal
Agro Niederle
Meganet
Sicoob
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Raffaelli
Unimed
Sicredi
Sala
Fitness
Ponto Grill
APPATA
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 6 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 3 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 3 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 3 dias Show dos Monarcas marca o 11º Portelaço
5
Há 7 dias Padilha diz ser "ato covarde" cancelamento de vistos da filha e esposa
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Lazzaretti
Seu Manoel
Fitness
Mercado Balestrin
Seco
APPATA
Agro Niederle
Raffaelli
Sala
Meganet
Ipiranga
F&J Santos
Império
Mecânica Jaime
Ipiranga
Unimed
Rádio Municipal
Sicoob
Tarzan
Ponto Grill
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Ipiranga
Sala
Mecânica Jaime
Unimed
F&J Santos
Raffaelli
Seco
Fitness
Lazzaretti
Império
Tarzan
Agro Niederle
Ponto Grill
Mercado do povo
Sicoob
Sicredi
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados