WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Seco
Mercado do povo
Sicredi
Mecânica Jaime
Tarzan
Ponto Grill
APPATA
Império
Ipiranga
Lazzaretti
Niederle
Sicoob
Meganet
Seu Manoel
Fitness
Folha Popular
Sala
Rádio Municipal
F&J Santos
Mercado Balestrin
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Três Passos

2ª Caminhada Agosto Lilás mobiliza comunidade e instituições em Três Passos

Assistência Social

22/08/2025 13h56
Por: Júlio Santos
Foto: Polícia Civil
Foto: Polícia Civil

Na sexta-feira, 22, a Polícia Civil participou da 2ª Caminhada Agosto Lilás — Pelo fim da Violência Doméstica contra a Mulher, evento promovido pelo CREAS, em parceria com o CRAS e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Três Passos. A mobilização, parte da programação do Agosto Lilás, começou às 8h45, com deslocamento pelas avenidas Costa e Silva e Júlio de Castilhos.

A presença da Polícia Civil reforçou o engajamento da instituição no enfrentamento da violência de gênero. Durante o percurso, agentes distribuíram material informativo sobre canais de denúncia e orientaram sobre o uso da Lei Maria da Penha como instrumento de proteção às mulheres em situação de violência.

O evento teve como objetivo sensibilizar a população para a prevenção e o combate à violência doméstica, convidando a sociedade a se posicionar ao lado das vítimas. A participação da Polícia Civil reafirma o compromisso da corporação em garantir segurança, orientação e apoio, fortalecendo a rede de atendimento especializada no município.

  • 2ª Caminhada Agosto Lilás mobiliza comunidade e instituições em Três Passos
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fernando Frazão/Agência Brasil iFood e startup que aluga motos anunciam desconto para entregadores
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Inmet emite alerta vermelho para baixa umidade do ar em 5 estados e DF
© Joédson Alves/Agência Brasil Parcela de famílias que pagam aluguel sobe 25% em 8 anos, mostra IBGE
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
32°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 18°
31°

Sensação

4.71 km/h

Vento

35%

Umidade

Seu Manoel
Seco
Sicredi
Fitness
Tarzan
Império
Meganet
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ipiranga
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado do povo
Unimed
Sicoob
Ponto Grill
Sala
APPATA
Agro Niederle
Raffaelli
Rádio Municipal
APPATA
Mercado Balestrin
Sala
Tarzan
F&J Santos
Fitness
Agro Niederle
Ponto Grill
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Meganet
Unimed
Império
Raffaelli
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicoob
Sicoob
Ipiranga
Municípios
Miraguaí - RS
Município é premiado com selo Ouro pelo avanço na vacinação
Barra do Guarita - RS
Fiscalização apreende 1 tonelada de produtos impróprios para consumo em Barra do Guarita
Ipiranga
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sala
Agro Niederle
APPATA
Raffaelli
Seco
Império
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Fitness
Sicredi
Mercado Balestrin
Meganet
Tarzan
F&J Santos
Unimed
Seu Manoel
Ponto Grill
Sicoob
Últimas notícias
Há 12 minutos Subcomissão do Senado sobre câncer será instalada na quarta-feira
Há 12 minutos CDR vota anistia a dívida de produtores de cacau
Há 12 minutos Comissão aprova regras mais rígidas para nomeação de diretores de agências reguladoras
Há 12 minutos Comissão aprova exigência de orientações em Braille nos aparelhos de ginástica
Há 12 minutos STF forma maioria para condenar Zambelli pela segunda vez
Sicoob
APPATA
Seco
Seu Manoel
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Raffaelli
Sicredi
Mercado Balestrin
Império
F&J Santos
Tarzan
Agro Niederle
Rádio Municipal
Fitness
Lazzaretti
Ponto Grill
Sala
Unimed
Mais lidas
1
Há 6 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 3 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 3 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 21 horas Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
5
Há 3 dias Show dos Monarcas marca o 11º Portelaço
Meganet
Tarzan
Seco
Seu Manoel
Sicoob
Raffaelli
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sala
Fitness
APPATA
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Unimed
Império
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Ipiranga
F&J Santos
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sicredi
Tarzan
Ponto Grill
Sicredi
APPATA
Hospital Santo Antonio
Seco
Ipiranga
Mercado do povo
Seu Manoel
Meganet
Mercado Balestrin
Unimed
Sala
Agro Niederle
Império
Sicoob
Mecânica Jaime
Raffaelli
F&J Santos
Rádio Municipal
Lazzaretti
Fitness
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados