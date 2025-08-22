2ª Caminhada Agosto Lilás mobiliza comunidade e instituições em Três Passos

Na sexta-feira, 22, a Polícia Civil participou da 2ª Caminhada Agosto Lilás — Pelo fim da Violência Doméstica contra a Mulher, evento promovido pelo CREAS, em parceria com o CRAS e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Três Passos. A mobilização, parte da programação do Agosto Lilás, começou às 8h45, com deslocamento pelas avenidas Costa e Silva e Júlio de Castilhos.

A presença da Polícia Civil reforçou o engajamento da instituição no enfrentamento da violência de gênero. Durante o percurso, agentes distribuíram material informativo sobre canais de denúncia e orientaram sobre o uso da Lei Maria da Penha como instrumento de proteção às mulheres em situação de violência.

O evento teve como objetivo sensibilizar a população para a prevenção e o combate à violência doméstica, convidando a sociedade a se posicionar ao lado das vítimas. A participação da Polícia Civil reafirma o compromisso da corporação em garantir segurança, orientação e apoio, fortalecendo a rede de atendimento especializada no município.