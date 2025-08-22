WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Folha Popular
Raffaelli
Seco
Império
Lazzaretti
Unimed
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sicredi
Niederle
Sicoob
Ipiranga
Ponto Grill
APPATA
Sala
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Tarzan
Fitness
Rádio Municipal
Economia

BNDES priorizará exportadores com perdas de mais de 5% do faturamento

Banco apresentou linhas de crédito do Plano Brasil Soberano

22/08/2025 19h59
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Empresas brasileiras que perderam mais de 5% do faturamento bruto total por causa das tarifas impostas pelos Estados Unidos terão prioridade para acessar as linhas de crédito do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que contarão com R$ 40 bilhões. Os detalhes de como se dará o crédito aos exportadores no Plano Brasil Soberano foram apresentados nesta sexta-feira (22) pelo presidente da instituição, Aloizio Mercadante.

Do volume total que será disponibilizado em crédito, R$ 30 bilhões serão do Fundo Garantidor de Exportações (FGE), e R$ 10 bilhões serão de recursos do próprio banco.

Os recursos financiarão capital de giro e investimentos voltados para adaptação da atividade produtiva, aquisição de máquinas e equipamentos e busca de novos mercados.

“Teve gente que perdeu mais 60% e até 80% do faturamento, de um dia para o outro, sem nenhuma negociação, capacidade de prever e com contratos em andamento. O dano, em termos de desemprego, é muito expressivo. Para a empresa, é uma tragédia. É parecido com a pandemia da covid-19 ou com as enchentes no Rio Grande do Sul. É para isso que serve o Estado, para ser solidário com a economia”, disse Mercadante.

"A nossa expectativa é que o MDIC, a Receita e o Serpro [Serviço Federal de Processamento de Dados] entreguem ao BNDES lista com todas as empresas até o dia 8 de setembro, para a gente orientar toda a rede bancária. Com esse calendário cumprido, a gente começa a partir do dia 15 de setembro a ter as primeiras aprovações”, projetou.

>> Saiba quais são as medidas do Plano Brasil Soberano

Quatro linhas de crédito

O BNDES apresentou nesta sexta-feira as quatro linhas de crédito disponíveis aos exportadores:

  • Capital de Giro (financiamento de gastos operacionais);
  • Giro Diversificação (busca de novos mercados);
  • Bens de Capital (aquisição de máquinas e equipamentos);
  • e Investimento (inovação tecnológica, adaptação da atividade produtiva, de produtos, de serviços e de processos, e adensamento da cadeia produtiva).

No caso da Capital de Giro, a taxa de juros (LCD) será de 1,15% ao mês (a.m.), mais spread bancário. Com prazo de até cinco anos, incluindo um ano de carência.

Na Giro Diversificação, taxa de juros (FAT Cambial) será de 0,29% a.m., mais spread bancário e variação do dólar.

A linha Bens de Capital prevê taxa de juros fixa de até 0,58% a.m., com prazo de até cinco anos, incluindo até um ano de carência.

A linha Investimento prevê taxa igual a anterior, mas com prazo de até dez anos, incluindo até dois anos de carência. Nas duas linhas, o valor máximo que cada empresa poderá adquirir é de até R$ 150 milhões.

Cálculo de perdas

O cálculo do impacto em cada empresa será medido com base no período entre julho de 2024 e junho de 2025, anterior ao anúncio do tarifaço pelo governo dos Estados Unidos .

Para as empresas de todos os portes que tiveram perdas maiores ou iguais a 5%, a linha de crédito disponível será a Giro Diversificação. Micro, pequenas e médias empresas nesta condição também terão acesso à garantia do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC), por meio do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI).

As empresas que contabilizaram perdas maiores ou iguais a 20% poderão acessar todas as quatro linhas de crédito. Para micro e pequenas empresas que estiverem nessa situação, estão disponíveis as garantias do PEAC, por meio do FGI e do Fundo de Garantia de Operações (FGO).

Em todos os casos acima, as empresas precisarão comprovar a manutenção do número de empregados para ter direito ao crédito. Os critérios foram definidos pelo Ministério da Fazenda e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

“É um esforço muito grande que o governo está fazendo: fiscal, crédito, operacional. Vamos mobilizar os servidores do BNDES para tentar aprovar essas linhas o mais rápido possível”, disse Mercadante.

Tarifas e sanções

As tarifas de 50% anunciadas pelo governo dos Estados Unidos contra produtos brasileiros estão entre as mais altas em vigor na guerra comercial promovida pelo presidente Donald Trump contra aliados comerciais.

A sobretaxa faz parte de uma série de medidas postas em prática pelo governo americano contra o Brasil e autoridades brasileiras, como uma investigação comercial sobre o Pix e sanções financeiras contra o ministro do Supremo Tribunal Alexandre de Moraes. O magistrado é relator do processo da trama golpista, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados são acusados de conspirar para reverter o resultado das eleições de 2022 e tentar um golpe de Estado, que culminou nos atentados aos prédios dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Para Trump, Moraes persegue o ex-presidente e viola a liberdade de expressão ao exigir que redes sociais de empresas americanas cumpram as leis e decisões da Justiça brasileira. Nos Estados Unidos desde março, o deputado federal Eduardo Bolsonaro foi indiciado pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por atuar em favor das sançõeao Brasil. Jair Bolsonaro também foi indiciado pelos mesmos crimes.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil BB tomará providências judiciais após ataques bolsonaristas
© Arte/Agência Brasil Receita libera consulta a quarto lote de restituição do IR
© Valter Campanato/Agência Brasil Consumo em supermercados cresceu 4% em julho, aponta Abras
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h08
23°
Tempo limpo Máxima: 29° - Mínima: 18°
23°

Sensação

2.75 km/h

Vento

58%

Umidade

Tarzan
Unimed
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado do povo
Império
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sicredi
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicoob
Raffaelli
Fitness
Seco
F&J Santos
Seu Manoel
Rádio Municipal
Meganet
Sala
Ipiranga
APPATA
Lazzaretti
Tarzan
Mercado do povo
Mecânica Jaime
F&J Santos
Ipiranga
Seu Manoel
Meganet
Sala
APPATA
Fitness
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Raffaelli
Unimed
Sicoob
Agro Niederle
Sicoob
Sicredi
Império
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Municípios
Miraguaí - RS
Município é premiado com selo Ouro pelo avanço na vacinação
Barra do Guarita - RS
Fiscalização apreende 1 tonelada de produtos impróprios para consumo em Barra do Guarita
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Unimed
Mercado do povo
Seco
Meganet
Mercado Balestrin
Tarzan
APPATA
Sicoob
Raffaelli
Sicredi
F&J Santos
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sala
Fitness
Rádio Municipal
Ipiranga
Seu Manoel
Lazzaretti
Império
Últimas notícias
Há 33 minutos Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
Há 33 minutos BB tomará providências judiciais após ataques bolsonaristas
Há 1 hora Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
Há 2 horas Comissão aprova proposta para jovem acolhido ser beneficiado em programas sociais
Há 2 horas Comissão aprova uso de cores para diferenciar medicamentos sob prescrição
Rádio Municipal
Meganet
Agro Niederle
Império
Sicredi
Seu Manoel
F&J Santos
Ipiranga
Ponto Grill
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Seco
APPATA
Lazzaretti
Mercado do povo
Sala
Sicoob
Mecânica Jaime
Raffaelli
Fitness
Unimed
Mais lidas
1
Há 6 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 3 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 3 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
4
Há 21 horas PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
5
Há 1 dia Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
Unimed
Meganet
Fitness
Tarzan
Agro Niederle
Seco
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sala
F&J Santos
Seu Manoel
APPATA
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Ipiranga
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sicredi
Império
Ipiranga
Raffaelli
Meganet
Mecânica Jaime
APPATA
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Unimed
Sala
Fitness
Ipiranga
Sicredi
Sicoob
Seu Manoel
Império
Lazzaretti
F&J Santos
Rádio Municipal
Seco
Agro Niederle
Raffaelli
Ponto Grill
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados