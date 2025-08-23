WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Niederle
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Raffaelli
APPATA
F&J Santos
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Unimed
Seco
Sala
Fitness
Mecânica Jaime
Império
Ipiranga
Sicoob
Seu Manoel
Tarzan
Ponto Grill
Folha Popular
Geral

Concurso 2905 da Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 28 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

23/08/2025 08h20
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal jr/Agência Brasil
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.905 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo .

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 28 milhões.

Por se tratar de um concurso com final cinco, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fernando Frazão/Agência Brasil iFood e startup que aluga motos anunciam desconto para entregadores
Foto: Polícia Civil 2ª Caminhada Agosto Lilás mobiliza comunidade e instituições em Três Passos
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Inmet emite alerta vermelho para baixa umidade do ar em 5 estados e DF
Tenente Portela, RS
Atualizado às 09h07
19°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima:
19°

Sensação

0.87 km/h

Vento

93%

Umidade

Unimed
Ipiranga
Fitness
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sicredi
Seu Manoel
Tarzan
Rádio Municipal
Sala
Meganet
Mecânica Jaime
Sicoob
Império
F&J Santos
Ponto Grill
Agro Niederle
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mercado do povo
Seco
Sicredi
Agro Niederle
Sicoob
Mecânica Jaime
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sala
Império
Tarzan
Lazzaretti
Unimed
Meganet
Raffaelli
Mercado do povo
APPATA
Fitness
Ponto Grill
Sicoob
Ipiranga
Seu Manoel
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Municípios
Miraguaí - RS
Município é premiado com selo Ouro pelo avanço na vacinação
Barra do Guarita - RS
Fiscalização apreende 1 tonelada de produtos impróprios para consumo em Barra do Guarita
Sicredi
Meganet
Mercado do povo
Agro Niederle
Unimed
APPATA
F&J Santos
Raffaelli
Mercado Balestrin
Império
Sala
Ponto Grill
Seco
Lazzaretti
Fitness
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Tarzan
Seu Manoel
Ipiranga
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 2 horas Kit Forrageira já beneficia mais de 1,5 mil produtores em SC e impulsiona rentabilidade nas propriedades rurais
Há 2 horas Concurso 2905 da Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 28 milhões
Há 10 horas Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
Há 13 horas Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
Há 13 horas BB tomará providências judiciais após ataques bolsonaristas
Tarzan
F&J Santos
Sicoob
Mercado do povo
Sicredi
Unimed
APPATA
Ponto Grill
Fitness
Sala
Ipiranga
Império
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Seco
Lazzaretti
Raffaelli
Rádio Municipal
Agro Niederle
Meganet
Mais lidas
1
Há 7 dias Exames de Bolsonaro indicam resquícios de inflamações pulmonares Endoscopia mostra persistência da esofagite e gastrite
2
Há 4 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
3
Há 1 dia PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
4
Há 4 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
5
Há 2 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
APPATA
F&J Santos
Rádio Municipal
Império
Sicoob
Sala
Ipiranga
Mercado Balestrin
Fitness
Agro Niederle
Meganet
Lazzaretti
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Unimed
Ipiranga
Tarzan
Seco
Seu Manoel
Ponto Grill
Sicredi
Mecânica Jaime
Fitness
Rádio Municipal
Sicredi
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sala
Seco
Seu Manoel
Império
Lazzaretti
Unimed
Ipiranga
Mercado Balestrin
Meganet
F&J Santos
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Tarzan
Sicoob
APPATA
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados