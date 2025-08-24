WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Raffaelli
F&J Santos
Niederle
APPATA
Ipiranga
Sicoob
Meganet
Ponto Grill
Sala
Hospital Santo Antonio
Seco
Mercado Balestrin
Sicredi
Lazzaretti
Império
Folha Popular
Tarzan
Unimed
Geral

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 35 milhões

Números sorteados foram: 04 - 17 - 18 - 26 - 43 - 52

24/08/2025 11h19
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.905 da Mega-Sena, realizado neste sábado (23). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 35 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 04 - 17 - 18 - 26 - 43 - 52

  • 39 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 50.671,85 cada
  • 3.318 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 981,75 cada

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira (26), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rovena Rosa/Agência Brasil Municípios reclamam de apoio técnico para universalizar o saneamento
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Hoje é Dia: igualdade de gênero, tabagismo e esclerose são destaques
© Marcello Casal jr/Agência Brasil Concurso 2905 da Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 28 milhões
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
Tempo nublado Máxima: 10° - Mínima:

Sensação

2.66 km/h

Vento

83%

Umidade

Mercado do povo
APPATA
Mecânica Jaime
Sicredi
Raffaelli
Ipiranga
Fitness
Sicoob
Meganet
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seco
Unimed
Sala
Mercado Balestrin
Império
Lazzaretti
Seu Manoel
Rádio Municipal
Tarzan
Agro Niederle
Meganet
Unimed
Fitness
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sala
F&J Santos
Sicredi
APPATA
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Sicoob
Ponto Grill
Raffaelli
Lazzaretti
Sicoob
Ipiranga
Império
Tarzan
Municípios
Miraguaí - RS
Município é premiado com selo Ouro pelo avanço na vacinação
Barra do Guarita - RS
Fiscalização apreende 1 tonelada de produtos impróprios para consumo em Barra do Guarita
APPATA
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
F&J Santos
Raffaelli
Tarzan
Ponto Grill
Sicoob
Seco
Lazzaretti
Mercado do povo
Meganet
Agro Niederle
Ipiranga
Fitness
Unimed
Mercado Balestrin
Império
Mecânica Jaime
Sala
Seu Manoel
Sicredi
Últimas notícias
Há 5 horas Paracergs define time de futebol PC para as Paralimpíadas Escolares durante Semana Estadual da Pessoa com Deficiência
Há 5 horas País precisa dar prioridade política à alfabetização, diz especialista
Há 5 horas Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 35 milhões
Há 6 horas Municípios reclamam de apoio técnico para universalizar o saneamento
Há 6 horas Hospitais da região Centro-Oeste do Estado são beneficiados com R$ 78 milhões do Avançar Mais na Saúde
Lazzaretti
Sicredi
Mercado Balestrin
F&J Santos
Tarzan
Mecânica Jaime
Império
Meganet
Agro Niederle
Mercado do povo
Rádio Municipal
Seco
Fitness
Ponto Grill
Sala
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Unimed
APPATA
Seu Manoel
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 3 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 3 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 5 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 5 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
5
Há 4 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Tarzan
Sicredi
Ponto Grill
Seco
Unimed
Fitness
F&J Santos
Meganet
Hospital Santo Antonio
APPATA
Império
Ipiranga
Seu Manoel
Agro Niederle
Sala
Raffaelli
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ipiranga
Lazzaretti
Sicoob
Raffaelli
Mercado Balestrin
Lazzaretti
F&J Santos
Seco
APPATA
Sicoob
Mercado do povo
Ipiranga
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Agro Niederle
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sicredi
Fitness
Sala
Império
Ponto Grill
Unimed
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados