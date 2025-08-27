WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
Mercado Balestrin
Fitness
Raffaelli
Sala
F&J Santos
Ponto Grill
Unimed
Hospital Santo Antonio
APPATA
Niederle
Folha Popular
Seu Manoel
Ipiranga
Rádio Municipal
Tarzan
Mecânica Jaime
Seco
Império
Mercado do povo
Lazzaretti
Meganet
Sicredi
Geral

PF deflagra 2ª fase de operação contra fraudes em precatórios no DF

Justiça determinou bloqueio judicial de R$ 57 milhões dos suspeitos

27/08/2025 13h20
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (27), uma nova operação para aprofundar as investigações sobre um suposto esquema fraudulento montado para aplicar golpes na Caixa Econômica Federal, por meio da cobrança irregular de precatórios.

Durante esta segunda fase da chamada Operação Predatórios, os agentes federais cumpriram dois mandados judiciais de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão em endereços do Distrito Federal e de São Paulo ligados aos investigados. Além disso, a pedido da PF, a Justiça determinou o bloqueio judicial de R$ 57 milhões dos suspeitos.

Segundo a PF, a atuação da suposta “organização criminosa” passou a ser investigada em 2024, quando servidores da área de segurança da própria Caixa suspeitaram de dois homens que tentavam resgatar (sacar) R$ 57 milhões referentes a um precatório, em uma agência bancária que funciona na Esplanada dos Ministérios.

Os dois homens - um deles, um advogado - foram presos em flagrante. Seus depoimentos levaram os investigadores a identificar outros supostos integrantes do que a PF classificou como uma “organização criminosa” que apresentava documentos falsos, incluindo procurações públicas lavradas em cartório, para sacar o dinheiro destinado ao resgate de precatórios judiciais.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Com base nas primeiras provas reunidas, a PF deflagrou, em 26 de junho de 2024, a primeira fase da Operação Predatórios, durante a qual foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão.

Devido às restrições legais, a PF não divulga os nomes dos investigados, que responderão pelos crimes de estelionato qualificado contra a Caixa, falsificação de documento público, falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa e, eventualmente, por outros crimes que possam ser identificados.

Consultada pela reportagem da Agência Brasil , a Caixa respondeu que, por se tratar de um caso sigiloso, não pode fornecer mais detalhes, mas que mantém “colaboração ativa com os órgãos de segurança pública e autoridades competentes, contribuindo de forma efetiva para a prevenção e repressão de práticas ilícitas que possam comprometer o sistema financeiro e a confiança dos clientes”.

*Matéria alterada às 12h18min. para acréscimo de informações.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Imagem: Ascom Sefaz Região Celeiro terá variação nos repasses do ICMS em 2026
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Justiça mantém prisão da dupla que furtou alemães em Copacabana
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Rio: 3 pessoas são presas em ação para conter confronto entre facções
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h08
20°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima:
20°

Sensação

2.23 km/h

Vento

63%

Umidade

Ponto Grill
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Seco
Raffaelli
F&J Santos
Sicoob
Império
Ipiranga
Sicredi
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sala
Seu Manoel
Meganet
APPATA
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Tarzan
Unimed
Fitness
Ipiranga
APPATA
Lazzaretti
Império
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sicoob
Sala
Meganet
F&J Santos
Mecânica Jaime
Unimed
Fitness
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sicredi
Ponto Grill
Raffaelli
Tarzan
Sicoob
Seu Manoel
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Região Celeiro terá variação nos repasses do ICMS em 2026
Tenente Portela - RS
Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Seco
Império
Fitness
Ponto Grill
Seu Manoel
Lazzaretti
APPATA
Unimed
Sicredi
Rádio Municipal
Sala
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Meganet
Sicoob
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Agro Niederle
F&J Santos
Raffaelli
Tarzan
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 5 minutos Divulgação de cirurgia reparadora para mulher vítima de violência avança
Há 5 minutos Governo quer coibir concorrência desleal de big techs, diz Rui Costa
Há 5 minutos Comissão aprova regulamentação da atividade de operador do microcrédito orientado
Há 5 minutos Comissão de Esporte celebra legado da atleta olímpica Aída dos Santos
Há 5 minutos Avança direito a atendimento por médicas para vítima de violência
Ponto Grill
APPATA
Fitness
Meganet
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado do povo
Ipiranga
Sicredi
Sala
Império
Sicoob
Unimed
Tarzan
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
F&J Santos
Agro Niederle
Lazzaretti
Seco
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 6 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 6 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 5 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 5 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 7 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Império
Lazzaretti
Seu Manoel
Sicredi
APPATA
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ipiranga
Sala
Ipiranga
Meganet
Unimed
Mecânica Jaime
Seco
Fitness
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicoob
Tarzan
Império
Agro Niederle
Fitness
Seu Manoel
F&J Santos
Lazzaretti
Ipiranga
Rádio Municipal
Seco
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicoob
Sicredi
Ponto Grill
Mercado do povo
Raffaelli
Mecânica Jaime
APPATA
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sala
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados