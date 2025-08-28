WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Mercado do povo
Folha Popular
Sicredi
Tarzan
Sicoob
F&J Santos
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Seco
Fitness
Mecânica Jaime
Império
Meganet
Seu Manoel
Rádio Municipal
APPATA
Niederle
Sala
Raffaelli
Ipiranga
Ponto Grill
Economia

População brasileira chega a 213,4 milhões em julho de 2025

Instituto aponta crescimento de 0,39% em um ano

28/08/2025 11h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A população brasileira alcançou o contingente de 213,4 milhões de habitantes em 1º de julho de 2025 . A estimativa foi divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e representa crescimento de 0,39% em relação ao ano anterior.

A publicação da estimativa populacional no Diário Oficial da União é um requisito do Tribuna de Contas da União e serve como base para cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, transferências de recursos da União para os entes federativos.

Para se chegar à estimativa populacional, o IBGE parte do último censo realizado (2022) e faz projeção anual em cima de dados como taxas de mortalidade e nascimento . Os dados também são fundamentais para indicadores econômicos e sociodemográficos nos períodos entre os censos.

Na publicação, o IBGE aponta a população de todos os estados, do Distrito Federal, regiões metropolitanas e municípios. Uma novidade de 2025 é a inclusão de Boa Esperança do Norte, com 5.877 habitantes no Mato Grosso, o mais novo município do país, que soma atualmente 5.571 cidades.

De acordo com o gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Marcio Minamiguchi, o Brasil vivencia tendência de crescimento cada vez menor.

“Os resultados mostram uma desaceleração, o que já era indicado pelo Censo 2022 e pelas Projeções da População”, avalia.

De acordo com o instituto, a população brasileira seguirá em trajetória de crescimento até 2041, atingindo 220,43 milhões de habitantes, passando a encolher a partir de 2042. Em 2070, o país deve ter 199,2 milhões de pessoas.

Destaques

  • São Paulo é o estado mais populoso do país, com 46 milhões de habitantes, o que representa 21,6% da população. É quase o mesmo de dizer que um em cada cinco brasileiros mora em São Paulo.
  • Roraima, com 738.772, é o estado menos populoso.
  • A cidade de São Paulo é a mais populosa do país, com 11,9 milhões de habitantes.
  • Se a capital paulista fosse um estado, seria mais populosa do que 23 estados brasileiros, perdendo apenas para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.
  • Entre as capitais, Palmas, no Tocantins, tem a menor população, 328,5 mil pessoas.
  • Doresópolis, em Minas Gerais, é a menor cidade brasileira, com 1,498 habitantes.

Confira a população de todas as unidades da federação:

  • São Paulo: 46,1 milhões
  • Minas Gerais: 21,4 milhões
  • Rio de Janeiro: 17,2 milhões
  • Bahia: 14,9 milhões
  • Paraná: 11,9 milhões
  • Rio Grande do Sul: 11,2 milhões
  • Pernambuco: 9,6 milhões
  • Ceará: 9,3 milhões
  • Pará: 8,7 milhões
  • Santa Catarina: 8,2 milhões
  • Goiás: 7,4 milhões
  • Maranhão: 7,0 milhões
  • Amazonas: 4,3 milhões
  • Paraíba: 4,2 milhões
  • Espírito Santo: 4,1 milhões
  • Mato Grosso: 3,9 milhões
  • Rio Grande do Norte: 3,5 milhões
  • Piauí: 3,4 milhões
  • Alagoas: 3,2 milhões
  • Distrito Federal: 3,0 milhões
  • Mato Grosso do Sul: 2,9 milhões
  • Sergipe: 2,3 milhões
  • Rondônia: 1,8 milhão
  • Tocantins: 1,6 milhão
  • Acre: 884,4 mil
  • Amapá: 806,5 mil
  • Roraima: 738,8 mil
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Paulo Pinto/Agência Brasil Brasil tem 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes
© José Cruz/Agência Brasil Dívida Pública sobe 0,71% em julho e ultrapassa R$ 7,9 tri
© Valter Campanato/Agência Brasil Motta mostrou compromisso com equilíbrio em reforma do IR, diz Haddad
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h08
22°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 10°
22°

Sensação

2.5 km/h

Vento

62%

Umidade

Império
Sicoob
Fitness
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Unimed
APPATA
F&J Santos
Mecânica Jaime
Seco
Meganet
Raffaelli
Ponto Grill
Ipiranga
Seu Manoel
Sicredi
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Tarzan
Sala
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sicoob
Império
Ponto Grill
Sala
Unimed
Raffaelli
F&J Santos
Fitness
Lazzaretti
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicoob
Agro Niederle
Seu Manoel
Sicredi
Mecânica Jaime
Meganet
APPATA
Mercado do povo
Ipiranga
Municípios
Barra do Guarita - RS
Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
Barra do Guarita - RS
Chá Lilás reúne comunidade para debater prevenção à violência contra a mulher
Lazzaretti
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sicredi
Sicoob
Raffaelli
Ponto Grill
Fitness
Seco
Mercado do povo
Seu Manoel
APPATA
Império
Mercado Balestrin
F&J Santos
Agro Niederle
Sala
Tarzan
Mecânica Jaime
Meganet
Unimed
Últimas notícias
Há 15 minutos Wellington Fagundes critica moratória da soja e defende ferrovias
Há 50 minutos Brasil tem 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes
Há 1 hora Comissão aprova critérios regionais para escolha de dirigentes da Agência Nacional de Mineração
Há 1 hora Comissão aprova projeto que altera critério no repasse de recursos federais para alfabetização
Há 1 hora Câmara aprova dois acordos com países do Mercosul
Fitness
APPATA
Meganet
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Ipiranga
Unimed
Império
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado do povo
Seco
Raffaelli
Lazzaretti
Tarzan
Mecânica Jaime
Sala
Sicredi
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sicoob
Mais lidas
1
Há 7 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 7 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 6 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 6 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 6 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
Mecânica Jaime
Império
Sicredi
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Meganet
APPATA
Ipiranga
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sicoob
Ponto Grill
Agro Niederle
Ipiranga
Tarzan
Lazzaretti
Sala
Seco
Raffaelli
Unimed
Fitness
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sicredi
Sala
F&J Santos
Ipiranga
Raffaelli
Lazzaretti
Ponto Grill
Império
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Meganet
Rádio Municipal
Unimed
Tarzan
Sicoob
Mercado do povo
Seco
APPATA
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Fitness
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados