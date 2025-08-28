WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
Niederle
F&J Santos
Unimed
Fitness
Seu Manoel
Sicredi
Seco
APPATA
Raffaelli
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Folha Popular
Império
Meganet
Tarzan
Sala
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sicoob
Mercado do povo
Economia

Receita voltará a exigir declaração de fintechs após operações da PF

Segundo o Fisco, revogação de norma em janeiro ajudou crime organizado

28/08/2025 20h20
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Após as operações que desmantelaram um esquema de ligação entre o crime organizado, o setor financeiro e empresas de combustíveis, a Receita Federal voltará a exigir que as fintechs apresentem a declaração e-Financeira, documento com movimentações de alto valor . O órgão anunciou nesta noite que publicará uma instrução normativa que retoma as obrigações de transparência e de repasse de informações por essas instituições financeiras .

Com a instrução normativa, as fintechs ( startups do setor financeiro) terão de repassar ao Fisco as mesmas informações que as demais instituições financeiras . Por causa da onda de fake news sobre uma eventual cobrança de impostos sobre o Pix, a Receita Federal revogou em janeiro uma instrução normativa sobre a prestação de informações sobre as transferências instantâneas.

A revogação, na prática, prejudicou a fiscalização das fintechs e, segundo a Receita Federal, ajudou o crime organizado. “As operações de hoje [quinta-feira, 28], Carbono Oculto, Quasar e Tank, demonstram algo que a Receita Federal já apontava: fintechs têm sido utilizadas para lavagem de dinheiro nas principais operações contra o crime organizado”, destacou a Receita, em nota.

Fintechs têm sido utilizadas para lavagem de dinheiro nas principais operações contra o crime organizado, porque há um vácuo regulamentar, já que elas não têm as mesmas obrigações de transparência e de fornecimento de informações a que se submetem todas as instituições financeiras do Brasil há mais de 20 anos”, acrescentou o comunicado.

Redação diferente

Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia anunciado que a instrução normativa seria publicada nesta sexta-feira (29), mas o comunicado da Receita não informou a data. Apenas trouxe as linhas gerais do texto.

A Receita negou que vá reeditar a instrução normativa revogada em janeiro. O órgão afirmou que a norma terá uma redação diferente, “bastante direta e didática, com apenas quatro artigos”:

“Não queremos dar margem para uma nova onda de mentiras”, afirmou o Fisco.

Detalhes do texto

Segundo a Receita, os quatro artigos serão os seguintes:

  • O primeiro artigo deixará claro o intuito de combater o crime;
  • O segundo artigo afirmará, de maneira clara e direta, que as instituições de pagamento e de arranjos de pagamento ( fintechs ) sujeitam-se exatamente às mesmas obrigações das instituições financeiras tradicionais (apresentação da declaração e-Financeira);
  • Os artigos terceiro e quarto são instrumentais, apenas referindo-se à regulamentação e à vigência a partir da publicação.

A Receita esclareceu que o segundo artigo terá um parágrafo único, com referência expressa à Lei do Sistema de Pagamentos Brasileiro (Artigo 6º da Lei 12.865 de 2013 ), para deixar claras as definições de instituições de pagamentos, arranjos de pagamento e contas de pagamento.

“Deixando claro que não estamos criando nada de novo, apenas adotando as definições da lei já existente”, ressaltou o Fisco.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Jose Cruz/Agência Brasil Com precatórios, déficit primário salta para R$ 59,12 bilhões em julho
© Arte/Agência Brasil Pix: novas regras vão facilitar devolução de valores em casos de golpe
© Paulo Pinto/Agência Brasil Brasil tem 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h07
17°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima: 10°
17°

Sensação

1.9 km/h

Vento

83%

Umidade

Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sicoob
Tarzan
Lazzaretti
Sala
Unimed
Agro Niederle
Império
Rádio Municipal
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mercado do povo
Raffaelli
APPATA
Fitness
Meganet
Seu Manoel
Seco
F&J Santos
Sicredi
Ponto Grill
Tarzan
Agro Niederle
Ipiranga
Sicoob
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sicredi
Unimed
Rádio Municipal
Sala
Império
F&J Santos
Seu Manoel
Fitness
Mecânica Jaime
Meganet
Lazzaretti
APPATA
Mercado do povo
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Municípios
Tenente Portela - RS
Treinamento de Mídia e Oratória (media training)
Barra do Guarita - RS
Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
F&J Santos
Unimed
Sicoob
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Ipiranga
Seu Manoel
Meganet
Lazzaretti
APPATA
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Império
Tarzan
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Raffaelli
Fitness
Mercado do povo
Seco
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 15 minutos Moraes pede à PGR parecer sobre suspensão de denúncia contra blogueiro
Há 15 minutos Receita voltará a exigir declaração de fintechs após operações da PF
Há 15 minutos Governo Leite avança na construção do Plano de Transição Energética Justa para as regiões carboníferas do Rio Grande do Sul
Há 15 minutos Estudos trazem novos dados sobre violência de gênero na política
Há 15 minutos Preço alto de novos medicamentos para HIV impedem oferta pelo SUS, dizem especialistas
Meganet
Mercado Balestrin
F&J Santos
Raffaelli
Seco
Seu Manoel
Agro Niederle
Império
Fitness
Tarzan
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicredi
Mecânica Jaime
Ipiranga
APPATA
Sicoob
Ponto Grill
Unimed
Sala
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 7 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 6 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
3
Há 6 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
4
Há 6 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
5
Há 6 dias Apae Tenente Portela promove 2ª Feira da Inclusão e Diversidade na Semana da Pessoa com Deficiência
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicoob
Fitness
Tarzan
Ponto Grill
APPATA
Seco
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sala
Unimed
Seu Manoel
Meganet
Império
Ipiranga
Ipiranga
Sicredi
F&J Santos
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Ponto Grill
Sicoob
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sicredi
APPATA
Seu Manoel
Império
Tarzan
Unimed
Hospital Santo Antonio
Fitness
Seco
Sala
Rádio Municipal
Meganet
Ipiranga
Raffaelli
F&J Santos
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados