Geral

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões

Números sorteados foram: 30 - 33 - 42 - 44 - 52 - 56

28/08/2025 21h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.907 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (28). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 8 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 30 - 33 - 42 - 44 - 52 - 56.

  • 22 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 49.173,21 cada
  • 1.245 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.432,29 cada

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (30) , em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

