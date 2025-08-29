WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Rádio Municipal
Fitness
Folha Popular
Tarzan
Unimed
Seu Manoel
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Raffaelli
Ipiranga
F&J Santos
Império
APPATA
Sicoob
Sala
Sicredi
Seco
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Niederle
Geral

Falha em avião adia retorno de Alckmin ao Brasil

Previsão para volta da comitiva é para noite desta sexta-feira

29/08/2025 12h49
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que conduzia o vice-presidente Geraldo Alckmin apresentou falhas em uma de suas mangueiras semi-hidráulicas durante escala em Cali, na Colômbia , após pouso programado para reabastecimento. Junto com Alckmin, que é também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, estavam os ministros do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; e da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

A delegação brasileira voltava de viagem oficial do México destinada a abrir mercados para novos produtos agrícolas brasileiros e assinatura de acordos de cooperação bilateral.

Segurança

Comunicado divulgado, em Brasília, pela Vice-Presidência da República na manhã desta sexta-feira (29) afirma que todos estão bem e em segurança.

“Embora a aeronave apresentasse condições de seguir em direção ao Brasil, a Força Aérea Brasileira (FAB), como medida de cautela, recomendou que o Vice-Presidente estendesse sua parada até que outra aeronave fosse deslocada do Brasil para completar a missão”, diz a nota.

Uma nova aeronave da FAB decolou da Base Aérea de Brasília às 10 horas para buscar as autoridades. O pouso em Brasília está previsto para 21 horas de hoje (29).

Pane em outubro

Em outubro do ano passado, algo semelhante aconteceu com o avião que levava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva . Curiosamente, ele também voltava de uma agenda no México.

Na ocasião, a aeronave que traria de volta o presidente após a posse da presidente mexicana Cláudia Sheinbaum teve um problema técnico depois de decolar do Aeroporto da Cidade do México.

O avião ficou cerca de cinco horas no ar, voando em círculos, para despejar combustível, numa altitude média de quase 4 mil metros do solo. Só depois voltou ao mesmo aeroporto para o presidente e comitiva trocarem de aeronave.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Imagem: Divulgação Inscrições Abertas para Residência em Direito no Ministério Público de Tenente Portela
Foto: Divulgação Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista
Foto: Divulgação Biomê Drogaria e Farmácia de Manipulação: Saúde e Cuidado em Tenente Portela
Tenente Portela, RS
Atualizado às 11h07
23°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 11°
23°

Sensação

2.68 km/h

Vento

64%

Umidade

APPATA
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
Raffaelli
Mercado do povo
F&J Santos
Ipiranga
Sala
Agro Niederle
Seu Manoel
Seco
Mercado Balestrin
Meganet
Fitness
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicredi
Mecânica Jaime
Unimed
Hospital Santo Antonio
Império
Ponto Grill
Sala
Lazzaretti
Tarzan
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sicoob
Seu Manoel
Ipiranga
Fitness
Império
F&J Santos
Unimed
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sicredi
Agro Niederle
Meganet
Rádio Municipal
Municípios
Tenente Portela - RS
Inscrições Abertas para Residência em Direito no Ministério Público de Tenente Portela
Vista Gaúcha - RS
Hospital Municipal de Vista Gaúcha avança na terceira fase da reforma e se aproxima da modernização completa
Seco
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Agro Niederle
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Meganet
Sala
Mercado do povo
APPATA
Raffaelli
Sicredi
Mercado Balestrin
F&J Santos
Unimed
Lazzaretti
Tarzan
Império
Fitness
Ipiranga
Últimas notícias
Há 9 segundos Falha em avião adia retorno de Alckmin ao Brasil
Há 36 minutos Comissão debate regulamentação do trabalho de transporte e entrega por aplicativo
Há 36 minutos Comissão debate impactos da indústria fóssil sobre a pesca
Há 36 minutos Comissão aprova garantia de compra de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar
Há 1 hora Boa Vista é a Capital Nacional da Paçoca de Carne com Farinha
Sicredi
Meganet
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Unimed
Fitness
APPATA
Raffaelli
Lazzaretti
F&J Santos
Sicoob
Rádio Municipal
Seco
Ponto Grill
Agro Niederle
Seu Manoel
Ipiranga
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Império
Mercado Balestrin
Sala
Mais lidas
1
Há 7 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar Defesa diz que pedido de asilo em celular era "rascunho"
2
Há 7 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
3
Há 7 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
4
Há 7 dias Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
5
Há 4 dias Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
Seco
Ipiranga
F&J Santos
Ipiranga
Lazzaretti
Sicoob
Seu Manoel
Sicredi
Sala
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Unimed
Império
Agro Niederle
Meganet
Tarzan
Raffaelli
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
APPATA
Fitness
Rádio Municipal
F&J Santos
Meganet
Ipiranga
Unimed
Fitness
Mecânica Jaime
Império
Sicredi
Tarzan
Seu Manoel
APPATA
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sala
Agro Niederle
Sicoob
Lazzaretti
Raffaelli
Mercado do povo
Seco
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados