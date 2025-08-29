WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Unimed
Niederle
Raffaelli
Meganet
Sicredi
Sala
Sicoob
Ponto Grill
F&J Santos
Seu Manoel
Tarzan
APPATA
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Fitness
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Império
Mercado Balestrin
Seco
Lazzaretti
Ipiranga
Economia

Para coibir lavagem de dinheiro, Receita iguala fintechs a bancos

Regra é publicada após operação que desmontou quadrilhas

29/08/2025 13h22
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Receita Federal determinou que as fintechs estejam sujeitas às mesmas regras dos bancos, no que se refere a obrigação de fornecer informações que levem ao combate a crimes, como lavagem de dinheiro. A instrução normativa foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (29) .

Fintechs são empresas de tecnologia com atuação no mercado financeiro, que oferecem, por meio de plataformas online , serviços de crédito, pagamento, gestão financeira, empréstimo e investimento.

A decisão foi adiantada na quinta-feira (28) , na esteira de t rês grandes operações de combate ao crime organizado , que identificaram um enorme esquema de lavagem de dinheiro.

Foram cumpridos mais de 400 mandados judiciais, incluindo 14 de prisão e centenas de buscas e apreensões, em pelo menos oito estados. Os grupos criminosos movimentaram, de forma ilícita, aproximadamente R$ 140 bilhões.

Mais transparência

No seu primeiro artigo, a instrução normativa estabelece que são “medidas para o combate aos crimes contra a ordem tributária, inclusive aqueles relacionados ao crime organizado, em especial a lavagem ou ocultação de dinheiro e fraudes”.

“Os indícios de crimes serão objeto de comunicação às autoridades competentes”, enfatiza a Receita Federal.

Para tanto, “as instituições de pagamento e os participantes de arranjos de pagamentos [ fintechs ] sujeitam-se às mesmas normas e obrigações acessórias aplicáveis às instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional - SFN - e do Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB - relativas à apresentação da e-Financeira”.

O e-Financeira é um documento com movimentações de alto valor. A instrução normativa é assinada pelo atual secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.

Fake news do Pix

Em nota divulgada na noite de quinta-feira (28), a Receita tinha afirmado que as fintechs têm sido utilizadas para lavagem de dinheiro porque “há um vácuo regulamentar, já que elas não têm as mesmas obrigações de transparência e de fornecimento de informações a que se submetem todas as instituições financeiras do Brasil há mais de 20 anos”.

Segundo órgão, sabendo que havia essa diferenciação, o crime organizado se aproveitava dessa brecha para movimentar, ocultar e lavar dinheiro sujo.

No ano passado, a Receita publicou uma instrução normativa que estendia as obrigações de transparência e informações às fintechs para valer a partir de janeiro de 2025. Mas a medida foi revogada depois de uma campanha de desinformação, com as chamadas fake news .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Brasil e México abrem mercados para novos produtos agrícolas
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Receita voltará a exigir declaração de fintechs após operações da PF
© Jose Cruz/Agência Brasil Com precatórios, déficit primário salta para R$ 59,12 bilhões em julho
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h07
24°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 11°
24°

Sensação

2.57 km/h

Vento

56%

Umidade

Fitness
Agro Niederle
Mercado do povo
APPATA
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seco
Lazzaretti
Unimed
Império
Mercado Balestrin
Sicredi
Raffaelli
Ipiranga
Meganet
Sicoob
F&J Santos
Sala
Ponto Grill
Tarzan
Tarzan
Rádio Municipal
Ipiranga
Império
Sicredi
Ponto Grill
Meganet
F&J Santos
Lazzaretti
Fitness
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sala
Unimed
Sicoob
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Raffaelli
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Inscrições Abertas para Residência em Direito no Ministério Público de Tenente Portela
Vista Gaúcha - RS
Hospital Municipal de Vista Gaúcha avança na terceira fase da reforma e se aproxima da modernização completa
Agro Niederle
Sala
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Seco
Lazzaretti
Fitness
Tarzan
F&J Santos
Ponto Grill
Seu Manoel
Ipiranga
Meganet
Império
Sicredi
Mercado do povo
Unimed
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mecânica Jaime
APPATA
Últimas notícias
Há 23 minutos Comissão aprova permissão para motorista parar em qualquer local para passageiro com necessidade especial
Há 23 minutos Comissão aprova pena maior para incêndio florestal que provocar morte de animais
Há 23 minutos Comissão aprova classificação de repelentes e protetores solares como bens essenciais
Há 23 minutos Comissão da MP do setor elétrico vota relatório na terça
Há 23 minutos Reflexo branco nos olhos: entenda condição que assusta pais
Sicoob
F&J Santos
APPATA
Império
Mercado do povo
Fitness
Unimed
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Tarzan
Agro Niederle
Seu Manoel
Sicredi
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Ipiranga
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sala
Seco
Lazzaretti
Meganet
Mais lidas
1
Há 7 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar Defesa diz que pedido de asilo em celular era "rascunho"
2
Há 7 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
3
Há 7 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
4
Há 7 dias Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
5
Há 4 dias Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
Fitness
Ipiranga
Sicredi
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Unimed
Rádio Municipal
Tarzan
Raffaelli
Mecânica Jaime
APPATA
F&J Santos
Sala
Seco
Sicoob
Lazzaretti
Agro Niederle
Meganet
Ipiranga
Império
Hospital Santo Antonio
Meganet
Seco
Sicoob
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicredi
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Unimed
Mercado do povo
Ipiranga
APPATA
Mercado Balestrin
Império
Fitness
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Raffaelli
Seu Manoel
Sala
Tarzan
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados