WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Ponto Grill
Meganet
Folha Popular
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mercado do povo
F&J Santos
Sala
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Fitness
Ipiranga
Império
Seco
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sicredi
Sicoob
Tarzan
Niederle
APPATA
Seu Manoel
Economia

Setembro continua com conta de luz mais cara e bandeira vermelha

Acréscimo é de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora consumidos

29/08/2025 18h15
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

As contas de energia elétrica permanecem com acréscimo de R$ 7,87 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos em setembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (29) que será mantida a bandeira vermelha patamar 2 devido à necessidade de acionamento de usinas termelétricas.

Segundo a Aneel, o uso maior de térmicas é necessário por causa da falta de chuvas nos reservatórios das usinas hidrelétricas.

“As atuais condições de afluência dos reservatórios das usinas, abaixo da média, não são favoráveis para a geração hidrelétrica. Em consequência, há necessidade de maior acionamento de usinas termelétricas, com elevados custos de geração, o que justifica a manutenção da bandeira vermelha patamar 2 para setembro”, explicou a agência.

Em junho e julho, a bandeira tarifária esteve vermelha e, em agosto, passou para vermelho patamar 2 .

Bandeiras tarifárias

Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.

Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Para coibir lavagem de dinheiro, Receita iguala fintechs a bancos
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Brasil e México abrem mercados para novos produtos agrícolas
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Receita voltará a exigir declaração de fintechs após operações da PF
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
21°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 11°
21°

Sensação

2.24 km/h

Vento

79%

Umidade

Raffaelli
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Meganet
Unimed
Lazzaretti
APPATA
Sala
Fitness
Sicoob
Ponto Grill
Tarzan
Império
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Seco
Sicredi
F&J Santos
Mercado do povo
Seu Manoel
Tarzan
Sicredi
Sicoob
Rádio Municipal
APPATA
Ponto Grill
Império
Mercado Balestrin
Raffaelli
Unimed
Meganet
F&J Santos
Ipiranga
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sala
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Fitness
Agro Niederle
Municípios
Tenente Portela - RS
Inscrições Abertas para Residência em Direito no Ministério Público de Tenente Portela
Vista Gaúcha - RS
Hospital Municipal de Vista Gaúcha avança na terceira fase da reforma e se aproxima da modernização completa
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sala
Sicredi
Império
Ponto Grill
Raffaelli
Rádio Municipal
APPATA
Tarzan
Sicoob
Meganet
Lazzaretti
Seu Manoel
Agro Niederle
Seco
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
F&J Santos
Fitness
Unimed
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 17 minutos Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
Há 47 minutos Comissão aprova projeto que obriga conselhos profissionais a atuarem na prevenção ao suicídio
Há 48 minutos Voice of the Oceans da Família Schurmann será um dos destaques da 2ª Conferência da Zona Costeira de Santa Catarina
Há 48 minutos Setembro continua com conta de luz mais cara e bandeira vermelha
Há 1 hora Comissão aprova projeto que deixa para estados decidirem sobre venda de bebida em estádios
APPATA
Unimed
Agro Niederle
Império
Seco
Sicoob
Ponto Grill
Mercado do povo
Lazzaretti
Ipiranga
Sala
Fitness
Seu Manoel
Raffaelli
Meganet
Sicredi
Mecânica Jaime
Tarzan
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 7 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar Defesa diz que pedido de asilo em celular era "rascunho"
2
Há 7 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
3
Há 7 dias Em evento no Rio, Moraes diz que Brasil tem histórico de golpismo
4
Há 7 dias Por 9 votos a 2, Zambelli é condenada pela segunda vez no STF
5
Há 4 dias Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
Meganet
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Ipiranga
F&J Santos
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Seco
APPATA
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Raffaelli
Rádio Municipal
Fitness
Unimed
Sicoob
Sala
Ipiranga
Império
Sicredi
Lazzaretti
Tarzan
F&J Santos
Seu Manoel
Lazzaretti
Seco
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Império
Agro Niederle
Sicoob
Tarzan
Ipiranga
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Ponto Grill
Fitness
Rádio Municipal
Raffaelli
Unimed
Meganet
Sala
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados