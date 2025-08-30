WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Folha Popular
Seu Manoel
Unimed
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sala
Fitness
Meganet
Lazzaretti
APPATA
Raffaelli
Sicoob
Seco
Ponto Grill
Rádio Municipal
Império
F&J Santos
Tarzan
Mercado Balestrin
Niederle
Economia

Projeto propõe corte de R$ 19,6 bi em benefícios fiscais em 2026

Proposta foi protocolada por líder do governo na Câmara

30/08/2025 11h06
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Praticamente junto com a proposta de Orçamento de 2026, o governo enviou nesta sexta-feira (29) ao Congresso um projeto de lei complementar que prevê corte linear de 10% em benefícios fiscais concedidos a empresas e setores da economia. Com o objetivo de aumentar a arrecadação em R$ 19,76 bilhões em 2026, o texto foi protocolado pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE).

A iniciativa é considerada fundamental para fechar o Orçamento do próximo ano. Mesmo antes da aprovação, o governo pode contabilizar os R$ 19,76 bilhões ainda em 2025. A proposta, no entanto, precisar entrar em vigor até março de 2026 para evitar ajustes no caixa e possíveis cortes de despesas.

O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que está confiante na aprovação. Segundo ele, o tema tem sido tratado diretamente entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

“A proposta está sendo discutida há muitos meses e há amplo entendimento político de que o corte precisa ser efetivo, não apenas simbólico. A proposta foi desenhada para gerar resultados concretos”, disse Durigan.

O corte nos benefícios incidirá sobre incentivos fiscais relacionados a tributos como Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), contribuição previdenciária patronal e Imposto de Importação.

Na prática, empresas que atualmente contam com regimes especiais ou alíquotas reduzidas terão 10% desse benefício limitado. Segundo o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, a limitação ocorrerá seja por aumento da base de cálculo, seja pela redução direta no incentivo fiscal.

Durigan também explicou que as mudanças não atingirão benefícios constitucionais, que só podem ser alterados por meio de proposta de emenda à Constituição, como a Zona Franca de Manaus, o Simples Nacional e alguns instituídos por lei, como a isenção do PIS/Cofins da cesta básica, isenção para entidades sem fins lucrativos e para pessoas físicas no Imposto de Renda.

A decisão marca uma mudança na estratégia da equipe econômica . Inicialmente, o Palácio do Planalto havia desistido de enviar um texto próprio, apostando que a revisão de incentivos seria incluída em um projeto em discussão na Câmara, relatado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). No entanto, sem a apresentação formal do projeto pelo líder do governo na Câmara, o governo não poderia contabilizar a receita no Orçamento de 2026.

Resistência

A tramitação no Congresso tende a ser desafiadora, com setores beneficiados articulando-se para tentar barrar ou flexibilizar as mudanças .

Em 2024, o volume de subsídios somou R$ 678,4 bilhões, a primeira queda em quatro anos . Desse total, R$ 564 bilhões corresponderam aos gastos tributários (quantia que o governo deixa de arrecadar com benefícios fiscais).

Para 2026, a Receita Federal estima que os gastos tributários aumentem para R$ 612 bilhões, mesmo com o corte de R$ 19,6 bilhões. Para o governo, a revisão é necessária não apenas para equilibrar as contas públicas, mas também para dar mais transparência ao sistema tributário.

Outras medidas de arrecadação

Além do corte nos benefícios fiscais, o governo depende da aprovação de uma medida provisória que eleva tributos sobre aplicações financeiras, Juros sobre Capital Próprio (JCP) e apostas esportivas. A expectativa é arrecadar mais R$ 20,87 bilhões com essas medidas em 2026, a mesma estimativa apresentada em junho, na edição da MP .

Também está prevista a arrecadação de cerca de R$ 27 bilhões com o Programa de Transação Integral (PTI), da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que facilita a resolução de litígios tributários.

O projeto de lei complementar tem quatro pontos centrais:

1. Redução de incentivos e benefícios

O corte de 10% de subsídios tributários alcança seis tributos federais: PIS/Pasep, Cofins, IRPJ, CSLL, contribuição previdenciária patronal (incluindo CPRB), Imposto de Importação e IPI.

A regra vale para isenções, alíquotas reduzidas, créditos presumidos e regimes especiais. No lucro presumido, a limitação só incide sobre a receita que ultrapassar R$ 1,2 milhão por ano.

2. Sistema padrão de comparação

Para calcular o impacto, o governo estabeleceu como referência as alíquotas cheias: regime de lucro real para IRPJ/CSLL, TIPI sem reduções para IPI e alíquotas gerais de PIS/Cofins (0,65%/3% no regime cumulativo e 1,65%/7,6% no não cumulativo).

3. Responsabilidade solidária nas apostas

O projeto também endurece regras contra apostas ilegais. Bancos, instituições de pagamento e empresas que intermediarem transações de sites sem licença federal poderão responder solidariamente pelos tributos devidos. A mesma regra se aplica a quem fizer publicidade de operadores irregulares. A Receita Federal ficará encarregada de regulamentar o mecanismo de cobrança.

4. Exceções expressas

Ficam fora do corte de benefícios imunidades constitucionais, itens da cesta básica, incentivos concedidos até 31 de dezembro de 2025, entidades sem fins lucrativos, o programa Minha Casa Minha Vida, benefícios com teto global de concessão e alíquotas ad rem (alíquotas fixas cobradas por litro de produtos como combustíveis e alguns tipos de bebidas).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Antônio Cruz/Agência Brasil Orçamento de 2026 tem meta de superávit de R$ 34,3 bilhões
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Despesas federais poderão crescer até R$ 168 bilhões em 2026
© Marcello Casal JrAgência Brasil Orçamento de 2026 estima crescimento de 2,44% para economia
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h07
26°
Tempo limpo Máxima: 26° - Mínima: 15°
26°

Sensação

3.55 km/h

Vento

50%

Umidade

Mercado do povo
Mecânica Jaime
Ipiranga
Seco
Unimed
Meganet
Império
Agro Niederle
Raffaelli
Sala
Fitness
Sicoob
Seu Manoel
Sicredi
Ponto Grill
Tarzan
Lazzaretti
APPATA
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Agro Niederle
Meganet
Império
Lazzaretti
Seu Manoel
APPATA
Unimed
Sala
Fitness
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Raffaelli
Tarzan
Mercado do povo
Sicoob
Sicoob
Sicredi
Ipiranga
Rádio Municipal
Municípios
Tenente Portela - RS
Inscrições Abertas para Residência em Direito no Ministério Público de Tenente Portela
Vista Gaúcha - RS
Hospital Municipal de Vista Gaúcha avança na terceira fase da reforma e se aproxima da modernização completa
Mercado Balestrin
Meganet
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sicoob
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Seco
F&J Santos
Rádio Municipal
Fitness
Ipiranga
Unimed
Sicredi
Ponto Grill
Seu Manoel
Império
APPATA
Sala
Raffaelli
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 21 minutos Unidades de saúde para caminhoneiros ficarão em postos nas rodovias
Há 1 hora Praça dos Três Poderes terá segurança reforçada para 7 de setembro
Há 3 horas Artista com baixa visão fala da potência de pessoas com deficiência
Há 3 horas Moraes manda vistoriar carros e área externa da casa de Bolsonaro
Há 3 horas Projeto propõe corte de R$ 19,6 bi em benefícios fiscais em 2026
Sala
Império
Tarzan
Meganet
Unimed
Sicoob
Mecânica Jaime
Agro Niederle
F&J Santos
Sicredi
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Mercado do povo
Fitness
Seu Manoel
Ponto Grill
Raffaelli
APPATA
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Seco
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 1 dia Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 5 dias Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
3
Há 2 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
4
Há 6 dias 3ª Rústica do 7° BPM celebra 59 anos da Brigada Militar em Três Passos
5
Há 5 dias Moraes dá 48 horas para PGR opinar sobre explicações de Bolsonaro
Seu Manoel
Sala
APPATA
Unimed
Agro Niederle
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Fitness
Seco
F&J Santos
Império
Ponto Grill
Meganet
Tarzan
Raffaelli
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sicoob
Mercado Balestrin
Ipiranga
Lazzaretti
Sala
F&J Santos
Sicredi
Império
Ipiranga
Ponto Grill
APPATA
Tarzan
Raffaelli
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Fitness
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Seco
Lazzaretti
Unimed
Meganet
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados