Folha Popular
Economia

Feira online tem 7 mil vagas de emprego para pessoas com deficiência

Sexta edição da Inclui PcD está marcada para os dias 2 e 3 de setembro

31/08/2025 14h43
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O mês de setembro, quando é lembrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21) , começa com uma feira online que vai oferecer 7 mil vagas de emprego para pessoas com deficiência (PCD) . Participam do mutirão virtual empresas como Ambev, CSN, Grupo Boticário, L’Oréal, Mercedes Benz do Brasil, Stone, SulAmérica e Vivo.

A feira Inclui PcD, além de permitir oportunidades de emprego , disponibiliza uma série de palestras e painéis sobre diversidade e inclusão, nos dias 2 e 3 de setembro . O uso da plataforma é gratuito, bastando se inscrever no site .

A iniciativa de aproximar companhias e pessoas com deficiência interessadas em vagas de emprego é da Egalite, empresa especializada em inclusão de PCDs no mercado de trabalho.

As vagas são em diversas áreas e regiões. Os níveis e cargos também são distintos. Ao fazer a inscrição no site , a pessoa pode se cadastrar dentro das seguintes categorias:

  • deficiência auditiva
  • deficiência física
  • deficiência intelectual
  • deficiência psicossocial
  • deficiência visual
  • transtorno do espectro autista
  • reabilitado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Mais de 14 milhões de PCDs

O Brasil tem cerca de 14,4 milhões de pessoas com deficiência , segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o que representa 7,3% da população do país com 2 anos ou mais de idade.

O censo também mostrou que 2,4 milhões de pessoas declararam ter recebido diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA). O número corresponde a 1,2% da população brasileira.

A Lei 8.213/91 reserva vaga para PCD em empresas com pelo menos 100 funcionários.

Outra pesquisa do IBGE, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, de 2022, apontou que o nível de ocupação – percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar – foi de 26,6% para as pessoas com deficiência, patamar bem abaixo do das pessoas sem deficiência (60,7%).

O levantamento revelou também que, das pessoas com deficiência que trabalhavam, 55% estavam na informalidade , isto é, sem direitos trabalhistas. Entre as pessoas sem deficiência, o percentual era 38,7%.

Na sua sexta edição anual, a Inclui PcD espera contribuir para diminuir essas desvantagens de PCD no mercado de trabalho exposta pelas pesquisas. Nas cinco feiras anteriores, foram oferecidas 35 mil vagas de emprego .

O diretor executivo da Egalite, Guilherme Braga, disse à Agência Brasil que a inclusão de PCDs nos quadros traz benefícios para empresas.

“Tem uma questão muito forte de inovação, quando a gente fala de uma equipe mais diversa, porque tem diferentes pontos de vistas”, afirmou.

“Ter uma força de trabalho que reflete melhor a sociedade vai fazer com que essa empresa pense em como solucionar os problemas, como atender os seus clientes de uma forma mais criativa, mais inovadora e atendendo a maiores públicos”, completou o diretor.

