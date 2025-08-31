WhatsApp

Geral

Cidade de São Paulo tem agosto mais seco desde 2020

Acumulado de chuva ficou em menos da metade do esperado para o mês

31/08/2025 18h52
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Sem expectativa de chuva para este domingo (31), a cidade de São Paulo deve encerrar o mês de agosto como um dos mais secos dos últimos anos.

O acumulado de chuva na capital paulista em agosto foi de 13,5 milímetros (mm), o que equivale a menos da metade (44,7%) dos 30,2 mm esperados para todo o mês .

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) de São Paulo, a capital não registrava um mês de agosto com chuvas abaixo da média histórica desde 2020.

As temperaturas também mantiveram-se abaixo do esperado para o mês. No geral, a temperatura em agosto se manteve com mínimas de 12,4°C e máxima de 23°C, enquanto as médias históricas para o mês na capital paulista costumam ser em torno de 13,4°C e 24,3°C, respectivamente.

Para os próximos dias, a expectativa é de tempo seco, sem previsão de chuva e com elevação das temperaturas e baixa umidade do ar. Segundo o CGE, essas condições devem permanecer na capital paulista até pelo menos a próxima sexta-feira (5).

Redução na água

Por causa do período de forte estiagem, o governo de São Paulo anunciou na última sexta-feira (29) que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), empresa responsável pelo fornecimento de água e pela coleta e tratamento de esgoto em 377 municípios paulistas, vai reduzir o volume de retirada de água do Sistema Cantareira . Segundo o anúncio, o volume autorizado de retirada do sistema vai agora passar de 31 metros cúbicos por segundo (m³/s) para 27 m³/s.

O Cantareira é o principal e maior reservatório de São Paulo e vem apresentando um nível de armazenamento muito baixo por causa da falta de chuvas – que tem apresentado índice abaixo da média histórica na região. Neste domingo, o nível do reservatório chegou a 34,6%, considerado de alerta.

Na última segunda-feira, o governo paulista já havia anunciado que iniciaria um processo de redução da pressão da água durante a madrugada na região metropolitana de São Paulo. A medida teve início na última quarta-feira (27) e é adotada diariamente entre as 21h e as 5h. Segundo o governo, ela vai continuar em funcionamento “até que sejam recuperados os níveis dos reservatórios que abastecem a região metropolitana”, que neste domingo somaram 37,2% de armazenamento.

Há 3 horas Cidade de São Paulo tem agosto mais seco desde 2020
Há 4 horas INSS volta a exigir autorização judicial para empréstimo a incapaz
Há 7 horas Feira online tem 7 mil vagas de emprego para pessoas com deficiência
Há 7 horas Com investimento do Estado, Taça das Favelas RS 2025 define campeões
Há 7 horas Nordeste é a região com maior número de inscritos no Enem 2025
