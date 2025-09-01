WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Ponto Grill
Tarzan
F&J Santos
Seu Manoel
Rádio Municipal
Unimed
Sicredi
APPATA
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Império
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Niederle
Lazzaretti
Seco
Sicoob
Sala
Meganet
Fitness
Folha Popular
Economia

Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 4,85%

Estimativa para o PIB é de 2,19% este ano

01/09/2025 10h17
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo
© Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - considerado a inflação oficial do país - passou de 4,86% para 4,85% este ano. É a décima quarta redução seguida na estimativa, publicada no Boletim Focus desta segunda-feira (1º) . A pesquisa é divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC) com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos.

Para 2026, a projeção da inflação também caiu, de 4,33% para 4,31%. Para 2027 e 2028, as previsões são de 3,94% e 3,8%, respectivamente.

A estimativa para este ano está acima do teto da meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC . Definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), a meta é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 1,5% e o superior 4,5%.

Em julho, pressionada pela conta de energia mais cara, a inflação oficial divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) fechou em 0,26% , sendo o segundo mês seguido de queda nos preços dos alimentos, o que ajudou a segurar o índice. No acumulado em 12 meses, o IPCA alcançou 5,23%, acima do teto da meta de até 4,5%.

Juros básicos

Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros - a Selic - definida em 15% ao ano pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do BC. O recuo da inflação e o início da desaceleração da economia fizeram o colegiado interromper o ciclo de aumento de juros na última reunião, em julho, após sete altas seguidas na Selic.

Em comunicado, o Copom informou que a política comercial dos Estados Unidos aumentou as incertezas em relação aos preços. A autoridade monetária informou que, por enquanto, pretende manter os juros básicos, mas não descartou a possibilidade de voltar a elevar a Selic caso seja necessário.

A estimativa dos analistas é que a taxa básica encerre 2025 nos 15% ao ano . Para o fim de 2026, a expectativa é que a Selic caia para 12,5% ao ano. Para 2027 e 2028, a previsão é que ela seja reduzida novamente para 10,5% ao ano e 10% ao ano, respectivamente.

Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, a finalidade é conter a demanda aquecida, e isso causa reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Mas, além da Selic, os bancos consideram outros fatores na hora de definir os juros cobrados dos consumidores, como risco de inadimplência, lucro e despesas administrativas.

Assim, taxas mais altas também podem dificultar a expansão da economia. Quando a taxa Selic é reduzida a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a inflação e estimulando a atividade econômica.

PIB e câmbio

A estimativa das instituições financeiras para o crescimento da economia brasileira este ano passou de 2,18% para 2,19% nesta edição do Boletim Focus. Para 2026, a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB, a soma dos bens e serviços produzidos no país) ficou em 1,87%. Para 2027 e 2028, o mercado financeiro estima expansão do PIB em 1,89% e 2%, respectivamente.

Puxada pela agropecuária no primeiro trimestre deste ano, a economia brasileira cresceu 1,4% . Em 2024, o PIB fechou com alta de 3,4%. O resultado representa o quarto ano seguido de crescimento, sendo a maior expansão desde 2021, quando o PIB alcançou 4,8%.

A previsão da cotação do dólar está em R$ 5,56 para o fim deste ano. No fim de 2026, estima-se que a moeda norte-americana fique em R$ 5,62 .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fernando Frazão/Agência Brasil BNDES lança fundos para a economia verde
© Fernando Frazão/Agência Brasil Seis estados estão acima da média de inovação do país, mostra ranking
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Brasil bate pela 1ª vez marca de 5 milhões de barris de petróleo e gás
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
21°
Tempo nublado Máxima: 27° - Mínima: 17°
21°

Sensação

1.72 km/h

Vento

78%

Umidade

Rádio Municipal
Seu Manoel
Sala
Fitness
Império
Mercado do povo
Ipiranga
Lazzaretti
Agro Niederle
Seco
Sicoob
APPATA
Unimed
Mercado Balestrin
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Raffaelli
F&J Santos
Meganet
Sicredi
Império
Mercado do povo
Seu Manoel
Raffaelli
Rádio Municipal
APPATA
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Tarzan
Lazzaretti
Sicoob
Mercado Balestrin
Meganet
Fitness
Agro Niederle
F&J Santos
Sala
Sicoob
Unimed
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Municípios
Barra do Guarita - RS
Recursos do Bolsa Família garantem mais estrutura para Assistência Social
Derrubadas - RS
Prefeitura premia ganhadores da Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais
Sicoob
Meganet
Seu Manoel
Ponto Grill
Unimed
F&J Santos
Raffaelli
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
APPATA
Sicredi
Ipiranga
Império
Sala
Agro Niederle
Seco
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mercado do povo
Fitness
Últimas notícias
Há 10 minutos Carteira nacional do professor será entregue em outubro, anuncia MEC
Há 10 minutos Izalci defende PEC para garantir autonomia financeira ao DF
Há 45 minutos Despesas orçamentárias permanecem estáveis desde 2024
Há 45 minutos BNDES lança fundos para a economia verde
Há 45 minutos IPE Saúde amplia campanha Outubro Rosa e antecipa isenção de coparticipação em consultas e mamografias
Mercado do povo
Seco
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sala
Mercado Balestrin
Meganet
APPATA
Tarzan
Ipiranga
Raffaelli
Sicoob
F&J Santos
Rádio Municipal
Fitness
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Império
Ponto Grill
Lazzaretti
Unimed
Mais lidas
1
Há 3 dias Sala Advogados Associados: Referência em Direito Previdenciário e Trabalhista Comércio
2
Há 3 dias Eduardo Bolsonaro pede a Hugo Motta para exercer mandato dos EUA
3
Há 3 dias Biocombustível de macaúba mudará vida de agricultores em MG, diz Lula
4
Há 4 dias Comissão Organizadora define primeiros passos do Acampamento Farroupilha em Barra do Guarita
5
Há 4 dias Defensora pública aponta à CPMI fraudes no INSS desde 2019
Unimed
Fitness
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sicredi
Sala
Meganet
Lazzaretti
Ipiranga
Ponto Grill
Seco
Mercado Balestrin
Sicoob
F&J Santos
Rádio Municipal
APPATA
Tarzan
Raffaelli
Império
Agro Niederle
Lazzaretti
Agro Niederle
Sicredi
Unimed
Ipiranga
Fitness
Seco
APPATA
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Tarzan
Seu Manoel
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mercado do povo
Império
Hospital Santo Antonio
Sala
Meganet
F&J Santos
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados